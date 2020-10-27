Osmangazili muhtarlar Bursa'nın en büyük meydanında

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarları Osmangazi Meydanı şantiyesinde ağırladı.

Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, ilçede görev yapan muhtarları Osmangazi Meydanı şantiyesinde ağırladı. Muhtarlara şantiye alanını gezdirerek proje hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, Osmangazi Meydanı'nın altına inşa edecekleri 2 bin araçlı otopark ile kent merkezinin yayalaşmasına önemli bir katkı sağlamış olacaklarını ifade etti.

Osmangazi Belediyesi'nin Bursa adına büyük önem taşıyan projelerinden biri olan Osmangazi Meydanı için inşaat çalışmaları tüm hızıyla sürüyor. Meydanın altına inşa edilecek 4 katlı otopark için yerin 24 metre altına kadar kazı yapılarak temel kotuna inildi. Temel kotuna grobeton dökülmesinin ardından ekipler, dev meydanın temeli için demir bağlama çalışmalarına başladı. Önümüzdeki günlerde temeli atılacak olan Osmangazi Meydanı'nda betonlama çalışmalarının başlamasıyla birlikte inşaat daha da hızlı kazanacak.

Kamulaştırma bedeli 150 milyon TL

Osmangazi Meydanı için çalışmalar devam ederken, kent dinamikleri de Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'ın daveti ile çalışmaları yakından görme fırsatı buluyor. Dev şantiyenin son ziyaretçileri Osmangazi ilçesinde görev yapan muhtarlar oldu. Muhtarlara çalışmalarda gelinen son durum hakkında bilgiler veren Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi, Türkiye'nin en büyük belediyelerinden biri. Belediyemizin büyüklüğüne yakışan büyük projeleri hayata geçiriyoruz. Osmangazi Meydanı da bunlardan bir tanesi. Bu projemiz için 2010 yılında kamulaştırma çalışmalarına başladık. Kamulaştırmalar için 150 milyon lira ödedik. Üçüncü dönemimizle birlikte ihaleye çıktık ve yer teslimini yaparak inşaat çalışmalarını başlattık" dedi.

Osmangazi Meydanı'nı iki etap halinde inşa edeceklerini belirten Başkan Dündar, "İlk etabın inşaatı için 1 buçuk yıldır kazı ve hafriyat çalışmaları devam ediyor. Zemini güçlendirmek adına 631 fore kazık çaktık. Ankreaj çalışmaları da devam ediyor. Meydanın altına 4 katlı 200 araç kapasiteli otopark inşa edeceğiz. Belediye binasıyla bütünleşen ve vatandaşların nefes aldığı bir meydan olacak. Bu bölümdeki çalışmalar tamamlandıktan sonra ikinci etabın inşaatına başlayacağız. Meydanda yer alan mevcut caminin yerine üst bölüme yeni bir cami inşa edeceğiz. Eski caminin olduğu yere ise kültür merkezi inşa edeceğiz. Burası bir sosyal yaşam merkezi olacak. Ayrıca ikinci etap ile birlikte Ulubatlı Hasan Bulvarı'nı yerin altına alarak burasının Santral Garaj Mahallesi ile bütünleşmesini sağlayacağız. Bu meydan şehrin yayalaşmasına da katkı koyacak. Şehir merkezine gidecek olan vatandaşlarımız burada arabalarını park edecek ve kent merkezine yürüyerek gidecek. Böylelikle kent merkezindeki trafik yoğunluğunun azaltılmasına da katkı sağlamış olacağız" diye konuştu.

"Bursa çok değerli bir eser kazanıyor"

Osmangazi Muhtarlar Derneği Başkanı İdris Aydın da, yaptığı konuşmada Osmangazi Belediyesi'nin Türkiye'de birçok büyükşehir belediyesinin dahi yapmaya cesaret edemediği projeleri hayata geçirdiğine dikkat çekerek, "Osmangazi Meydanı, inşaatı tamamlandığında Bursa'nın en büyük meydanı olacak. Burada çok ciddi bir maliyet ve çalışma var. Çok sayıda bina kamulaştırıldı. Türkiye'nin birçok belediyesi ekonomik açıdan sıkıntılar yaşarken, Osmangazi Belediyesi, büyükşehir belediyelerinin dahi yapmaya çekindiği büyüklükte eserleri ortaya koyuyor. Bu Osmangazi Belediyesi'nin bütçesini ne kadar etkili ve faydalı kullandığını gösteriyor. Ben başta Mustafa Dündar başkanımız olmak üzere bu projede emeği geçen herkesi tebrik ediyorum. Böyle bir eseri ilçemize ve kentimize kazandırıyor olmalarından dolayı teşekkürlerimi sunuyorum" dedi.

Şantiye alanını gezen diğer muhtarlar da Bursa'nın Osmangazi Meydanı gibi hem meydan hem otopark hem de sosyal alanlarını bünyesinde bulunduran bir projeye ihtiyacı uzun zamandır duyduğuna vurgu yaparak, Osmangazi Meydanı projesini hayata geçirerek kentin bu ihtiyacına cevap veren Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar'a teşekkürlerini sundu. - BURSA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı