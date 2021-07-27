Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
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Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü rekor kırdı.

İstanbul ile İzmir arasındaki ulaşım süresini 9 saatten 3,5 saate indirecek Gebze-Orhangazi-İzmir Otoyolu Projesi'nin en büyük ayağını oluşturan Osmangazi Köprüsü rekor kırdı.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Twitter hesabından Osmangazi Köprüsü'nden yapılan araç geçişlerine ilişkin paylaşımda bulundu.

Söz konusu köprüden geçiş garantisinin 40 bin eşdeğer araç olduğunu belirten Karaismailoğlu, "Osmangazi Köprüsü'nde 24 Temmuz tarihinde; 64 bin 406 Günlük Eşdeğer Araç sayısı ve yüzde 161'lik Garanti Karşılama Oranı ile rekora imza atıldı" dedi.

30 Mart 2013'te Yalova Altınova Hersek şantiyesinde düzenlenen törenle temeli atılan köprü, yaklaşık 40 ayda tamamlanarak Türkiye'nin öenmli projeleri arasındaki yerini aldı.

(İHA)

Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı
Osmangazi Köprüsü geçiş rekoru kırdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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