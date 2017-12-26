Osmangazi Kış Kupası 9 Yaş Tenis Turnuvası Sona Erdi

11 kulüpten 170 sporcunun mücadele ettiği turnuvada, kızlarda Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Zehra Tunçbilek, erkeklerde ise Podyum Tenis Kulübü'nden Metehan Genç rakiplerini yenerek şampiyonluğu yakalayan isimler oldu.

Ertuğrul Sağlam Spor Tesisleri'nde düzenlenen Osmangazi Kış Kupası, 16-17 Aralık tarihlerinde yapılan grup eleme karşılaşmaları ile start aldı. İki hafta birbirinden çekişmeli müsabakalara sahne olan turnuva; çeyrek final, yarı final ve final müsabakaları ile sona erdi. 170 minik raketçinin kıyasıya madalya mücadelesi verdiği müsabakanın finalinde kızlarda birinciliği Osmangazi Belediyespor Kulübü'nden Zehra Tunçbilek elde ederken, ikinci Final Tenis Kulübü'nden Naz Denizcan, üçüncü Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Duru Karakaş, dördüncü ise yine Bursa Büyükşehir Belediyespor Kulübü'nden Sevde Melek Taloz oldu. Erkeklerde ise birinciliği Podyum Tenis Kulübü'nden Metehan Genç kazanırken, ikinci GD Tenis Akademisi'nden Uygar Tekin, üçüncü Sportown Tenis Kulübü'nden Halil Kaan Kartal, dördüncü Sportown Tenis Kulübü'nden Furkan Sevim oldu.

Müsabakalar sonunda dereceye giren sporculara madalya ve kupalarını Osmangazi Belediyesi Başkanı Mustafa Dündar takdim etti. Şampiyon sporcuları tebrik eden Başkan Dündar, "Osmangazi Belediyesi olarak spora ve sporcuya yaptığımız yatırımlara hız kesmeden devam ediyoruz. Tüm vatandaşlarımızı spora yönlendirmek amacıyla çıktığımız bu yolda her yıl 8 ve 9 yaş müsabakalarını gerçekleştiriyoruz. Müsabakaya katılan tüm sporcu ve ailelerini tebrik ediyor, başarılarının devamını diliyorum'' dedi.