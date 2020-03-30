Osmangazi'de 'Vefa Sosyal Destek Grubu' toplantısı 65 yaş üstü vatandaşlar ve kronik hastalar için oluşturulan Vefa Sosyal Destek Grubu, ikinci koordinasyon toplantısını gerçekleştirdi.

Osmangazi Kaymakamı Zafer Orhan başkanlığında yapılan toplantıya, Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar, kolluk kuvvetlerinin amirleri ve ilçe kurum müdürleri ile sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri katıldı. Toplantıda, yasa gereği sokağa çıkamayan 65 yaş ve üstü ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların, taleplerinin karşılanma ve ulaştırılması konusunda ilave kararlar alındı. Ayrıca, koronavirüs salgınına karşı ilgili bakanlıkların aldığı son kararlar da görüşüldü.

ORHAN: "KENDİ OHAL'İMİZİ YAŞAYALIM"

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınına karşı Osmangazi'de tam bir seferberlik ruhuyla çalıştıklarını ifade eden Kaymakam Zafer Orhan, "Koronavirüsü salgını sonrasında gerek Cumhurbaşkanlığı, gerek ilgili bakanlıklardan gelen talimatlar çerçevesinde yürütülen çalışmaları değerlendiriyoruz. Koordinasyon toplantılarında, çalışmalarımızda aksaklıklar varsa bunların giderilmesi, ilave tedbirlerin alınması gibi konuları görüşüyoruz. Tüm kamu kurum ve kuruluşları ile kurumlarımızı destekleyen STK'lar olarak tüm gayemiz, bir seferberlik edası içinde tüm enerjimizi kullanarak, halkımıza gerekli hizmetleri verebilmek. Alınan kararlara harfiyen uygulanması için çalışıyoruz" dedi.

Toplum sağlığı için alınan kararlara herkesin uymasının çok önemli olduğuna dikkat çeken Orhan, "Kendi OHAL'imizi kendi içimizde yaşamak çok önemli. Bir süreliğine kendimizi evde dinlenmeye almalıyız. Kurumların aldığı kararlara sonuna kadar dikkat etmeli ve sosyal mesafeyi mutlaka korumalıyız. Bunları da çok panik havasında olmadan yerine getirmeliyiz. İnşallah bu süreci olumlu şekilde atlatacağız" diye konuştu.

DÜNDAR: "TÜM TEDBİRLER ALINDI"

Osmangazi olarak büyük bir ilçe olduklarının altını çizen Osmangazi Belediye Başkanı Mustafa Dündar da, koronavirüsü salgını Türkiye'de de ortaya çıktığı andan itibaren çalışmaları yoğun bir şekilde sürdürdüklerini kaydetti. Osmangazi'nin her noktasında gerekli çalışmaların aralıksız devam ettiğini belirten Dündar,"Belediye başkan yardımcılarımız ve birim müdürlerimizle birlikte yaptığımız çalışmaları değerlendiriyoruz. Bundan sonraki süreçte yapılacak çalışmaları da planlıyoruz. Bu işin esası temizlik. Kendi temizliğimiz, ev temizliği, mahallemiz ve sokağımızdaki temizlik. Biz de halkımızın yoğun olarak bulunduğu meydanlar, caddeler, parklar ve kamu binalarını sürekli temizliyoruz. Kişisel temizliğimize de dikkat ettiğimiz takdirde inşallah bu krizi en iyi şekilde atlatacağız. Kaymakamlığımız'ın koordinasyonunda kamu olarak üzerimize düşen görevleri layıkıyla yapmaya çalışıyoruz. İlçemizde tüm tedbirler alındı. İnşallah, bu süreci en iyi şekilde atlatmış olacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Bültenler