Osmangazi'de güvenli alışveriş Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde vatandaşların huzur ve güven içinde alışveriş yapabilmelerini sağlamak için denetimlerini sıklaştırdı.

Yeni tip koronavirüs salgınına karşı tedbirleri üst seviyede tutan Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri, normalleşme sürecinde denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Son 10 gün zarfında bin 712 iş yeri ile 164 pazar alanında incelemede bulunan ekipler, denetimler kapsamında hijyen, etiket, ruhsat ve evrak kontrolü yaptı. Gramaj ve ürünleri saklama koşulları konusunda detaylı bir çalışma gerçekleştiren zabıta ekipleri, mahallelerde kurulan pazar yerlerinde ise maske kullanımı ve sosyal mesafe denetimine oldukça önem verdi. 34 bin adet maskeyi vatandaşlara dağıtan ekipler, 37 pazar alanına ise 70 adet dezenfektan aparatı koydu.

Zabıta ekipleri tarafından yapılan incelemelerde hizmet ve hijyen standartlarına uygun üretim yapan işletmelere teşekkür edilirken, standartlara uygun üretim yapmayan işletmelere ise gerekli uyarılar yapıldı.

Zabıta ekiplerinin bu uygulaması, vatandaşlar tarafından da büyük takdir gördü. - BURSA

Kaynak: İHA