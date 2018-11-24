Osmaneli'nde Öğretmenler Günü Kutlamaları

Bilecik'in Osmaneli ilçesinde 24 Kasım Öğretmenler Günü çeşitli etkinliklerle kutlandı.

Tören, Hükümet Konağı yanındaki Atatürk anıtına çelen koyarak başladı. Bu programa; Belediye Başkanı Münür Şahin, Başkan Yardımcısı Hayati Kaba, Emniyet Müdür yardımcısı Yalçın Avcı, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mahmut Ekinci, Şube Müdürü Özkan Can, okul müdürleri ve öğretmenler katıldı. Görevi başında şehit edilen öğretmenler ve ebediyete intikal eden öğretmenlerin manevi huzurunda bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu, akabinde İstiklal Marşı okunup şanlı Türk bayrağı göndere çekildi. Belediye Başkanı Şahin ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Ekinci, tüm eğitimcilerin Öğretmenler Gününü tebrik ederek başarılar diledi.

Bu törenin ardından Belediye Başkanı Şahin, Milli Eğitim Müdürü Ekinci, Şube Müdürü Can ve bazı öğretmenler; törene gelemeyen yaşlı ve hasta öğretmenleri evlerinde ziyaret ederek günlerini kutladılar. - BİLECİK