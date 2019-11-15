Osmaneli Kaymakamı Yavuz asfalt çalışmalarını inceledi

15.11.2019 10:22 | Son Güncelleme: 15.11.2019 10:24

Bilecik'in Osmaneli Kaymakamı Naif Yavuz, Osmaneli İlköğretim okulu bahçesinde yapımı devam eden asfalt çalışmasını yerinde inceledi.



Yavuz, Osmaneli AK Parti İlçe Başkanı Kamil Can Yılmaz ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş ile yetkililerden çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Kendilerine okul bahçesinin düzenlenmesi konusunda talebin geldiğini aktaran Yavuz, şöyle konuştu:

"İlçemizdeki tüm okulları sık sık ziyaret ediyoruz, bu ziyaretler sırasında okul müdürlerinin, öğretmenlerin ve öğrencilerin sorunlarını dinliyoruz. Osmaneli İlkokuluna geldiğimde öğretmen arkadaşlar bizlerden okulun bahçesinin bakım ve onarıma ihtiyacı olduğunu söylediler. Gerekli görüşmelerimizi yaptık. Sıcak asfalt çalışmalarını yerinde inceleyerek yetkililerden bilgi aldık. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımıza daha iyi ortamda eğitim sağlama gayreti içerisindeyiz."

Milli Eğitim Müdürü Erhan Döş, okul bahçesine yapılan sıcak asfalt çalışması için Kaymakam Naif Yavuz'a ve emeği geçen herkese teşekkür etti.

Kaynak: AA