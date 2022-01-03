Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim? Osman Pazarlama filmi konusu, oyuncuları ve Osman Pazarlama özeti!

İzleyenleri ekrana bağlayan Osman Pazarlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Osman Pazarlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Osman Pazarlama konusu nedir, Osman Pazarlama oyuncuları kimler ve Osman Pazarlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman, İstanbul'un orta halli mahallelerinden birinde hangardan bozma ofisinde Uzakdoğu'dan getirdiği ve kendi kendine ürettiği ürünlerin satışından zengin olup, kendisiyle aynı mahallede yaşayan aşık olduğu kızla evlenme hayali kuran küçük ölçekli bir girişimcidir. Aşık olduğu kız ile evlenebilmek için önündeki en büyük engel olan kızın babasına başarılı bir işadamı olduğunu ispat etmelidir.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Yönetmen: Togan Gökbakar

Oyuncular: Şahan Gökbakar, Selim Akgül, Liberat Niyoyandika, Feriştah Senem Yıldırım, Yurtşen Fidan

Tür: Komedi

Yapım Yılı: 2015 (144 dk)

Vizyon Tarihi: 19 Şubat 2016 Cuma

Senaryo: Şahan Gökbakar, Togan Gökbakar

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