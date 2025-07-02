Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi?
Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Osman Pazarlama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Osman Pazarlama konusu, özeti ve Osman Pazarlama oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Osman Pazarlama filminin detayları…
İzleyenleri ekrana bağlayan Osman Pazarlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Osman Pazarlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Osman Pazarlama konusu nedir, Osman Pazarlama oyuncuları kimler ve Osman Pazarlama özeti gibi konuları inceliyoruz.
OSMAN PAZARLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?
Osman Pazarlama; aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman'ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman'ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU
Şahan Gökbakar- Osman Şaşmaz
Selim Akgül- Erkan
Esra Balıkçı- Serap
Yurtşen Fidan- Methiye
Gizem İnceoğlu- Sunucu
Liberat Niyoyandika- Embamba
Tahsin Tonkuş- Saffet
Feriştah Senem Yıldırım- Songül
Tahsin Yıldırım- Rıza
Şükran Çağman- Adile
Demet Akalın- Kendisi
Okan Kurt- KendisiOSMAN PAZARLAMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?
Kurgu aşaması İstanbul'da gerçekleştirilen yapımın post prodüksiyonu Almanya'da yaptırıldı.