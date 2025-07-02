Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi?

Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Sinemaseverlerin beğenisini toplayan Osman Pazarlama filmi televizyon ekranlarında da izleyicilerin beğenisini topluyor. İzleyicilerin merak ettiği Osman Pazarlama konusu, özeti ve Osman Pazarlama oyuncuları gibi konuları mercek altına alıyoruz. Osman Pazarlama filminin detayları…

İzleyenleri ekrana bağlayan Osman Pazarlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Osman Pazarlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Osman Pazarlama konusu nedir, Osman Pazarlama oyuncuları kimler ve Osman Pazarlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama; aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman'ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman'ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar- Osman Şaşmaz

Selim Akgül- Erkan

Esra Balıkçı- Serap

Yurtşen Fidan- Methiye

Gizem İnceoğlu- Sunucu

Liberat Niyoyandika- Embamba

Tahsin Tonkuş- Saffet

Feriştah Senem Yıldırım- Songül

Tahsin Yıldırım- Rıza

Şükran Çağman- Adile

Demet Akalın- Kendisi

Okan Kurt- Kendisi

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurgu aşaması İstanbul'da gerçekleştirilen yapımın post prodüksiyonu Almanya'da yaptırıldı.

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
Leman dergisindeki skandal karikatürle ilgili 4 şüpheli tutuklandı

Skandal karikatürle ilgili gözaltına alınan 4 kişi için karar verildi
Erzurum'da 4.1 büyüklüğünde deprem

Türkiye beşik gibi! Bursa'dan sonra bir ilimizde daha deprem
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı

Erdoğan'dan 2028 mesajı! Salon bir anda ayağa kalktı
Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den Putin'e misilleme geldi

Azerbaycan ve Rusya arasında büyük kriz! Aliyev'den misilleme geldi
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Emir Ortakaya, Fenerbahçe'den beşinci kez ayrıldı! İşte yeni takımı

Fenerbahçe'den tam beşinci kez gönderildi! İşte yeni takımı
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi

Erdoğan'dan Özgür Özel'e Leman tepkisi! Doktor tavsiye etti
Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır

Staj için gittiği yerde şok yaşadı! Şirketin isteği çileden çıkarır
Jude Bellingham, Arda Güler'i çıldırttı

Dev maça damga vuran anlar! Arda Güler çıldırdı
60 yaşındaki adamı '2 saattir bir balık tutamadın' diyerek dövdü, denize attı

60 yaşındaki adamı "Bir balık tutamadın" diyerek dövdü, denize attı
Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti

Tağşiş listesi yenilendi! Bakanlık ünlü börekçiyi ifşa etti
Serenay Sarıkaya, tatilde ayrılık iddialarına son noktayı koydu

Ayrıldıkları iddia ediliyordu! Gerçek tatilde ortaya çıktı
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.