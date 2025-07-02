Osman Pazarlama filmi oyuncuları kim, konusu ne, sonu nasıl bitiyor? Osman Pazarlama filmi ne zaman, nerede çekildi?

İzleyenleri ekrana bağlayan Osman Pazarlama filmi, beyaz perdeden sonra televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Osman Pazarlama filmini izleyecek olanların merak ettiği Osman Pazarlama konusu nedir, Osman Pazarlama oyuncuları kimler ve Osman Pazarlama özeti gibi konuları inceliyoruz.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ KONUSU NEDİR?

Osman Pazarlama; aşık olduğu kızla evlenebilmek için başarılı bir iş adamı olmanın yanı sıra zengin olabilmeyi hedefleyen Osman Şaşmaz'ın kahkaha dolu hikâyesini anlatıyor. Sevdiği kızın babasına kendini ispat etme hırsıyla türlü maceralara atılan Osman'ın en büyük yardımcıları sağ kolu Erkan ve aile dostlarının kızı Songül'dür. Devamlı yeni ürünler tasarlayan ve bu ürünlerini girişimcilik dünyasına kabul ettirmeye çalışan Osman'ın piyasaya sunmaya çalıştığı ürünlerin farklı olmasının yanı sıra, bir o kadar da komik olması hiçbir yatırımcının ilgisini çekmezken bu zorlu süreçte zenginliğin aslında çok da uzakta olmadığını anlayacaktır.

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ OYUNCULARI VE KADROSU

Şahan Gökbakar- Osman Şaşmaz

Selim Akgül- Erkan

Esra Balıkçı- Serap

Yurtşen Fidan- Methiye

Gizem İnceoğlu- Sunucu

Liberat Niyoyandika- Embamba

Tahsin Tonkuş- Saffet

Feriştah Senem Yıldırım- Songül

Tahsin Yıldırım- Rıza

Şükran Çağman- Adile

Demet Akalın- Kendisi

Okan Kurt- Kendisi

OSMAN PAZARLAMA FİLMİ NE ZAMAN NEREDE ÇEKİLDİ?

Kurgu aşaması İstanbul'da gerçekleştirilen yapımın post prodüksiyonu Almanya'da yaptırıldı.