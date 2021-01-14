Osman Müftüoğlu kimdir? Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında? Hayatı ve biyografisi

Osman Müftüoğlu kimdir araştırılıyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, konuk olduğu programlar ve yaptığı açıklamalarla gündeme geliyor. Prof. Dr. Osman Müftüoğlu kimdir, kaç yaşında? Kilo alımının en önem nedenlerinden birinin metabolik ve ruhsal rahatsızlıklar olduğuna dikkat çekmişti. İşte, Prof. Dr. Osman Müftüoğlu'nun hayatına ilişkin bilgiler...

OSMAN MÜFTÜOĞLU KİMDİR?

Osman Müftüoğlu, 1955 yılında Mersin'in Anamur'da dünyaya geldi. 1972'de Anamur Lisesi'ni, 1978'de Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi'ni bitirdi. 1984'te iç hastalıkları uzmanı, 1989'da endokrinoloji ve metabolizma hastalıkları klinik şefi yardımcısı, 1989'da doçent, 1990'da iç hastalıkları klinik şefi, 1997'de profesör oldu. Uzun yıllar 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in özel doktorluğunu yapan Osman Müftüoğlu, , 1993-2001 yılları arasında Ankara Numune Hastanesi başhekimliği ve cumhurbaşkanının sağlık başdanışmanlığı görevlerinde bulundu. Türkiye Diyabet Derneği, Ankara Diyabet Derneği, Türk Hipertansiyon ve Nefroloji Derneği, Türk İç Hastalıkları Derneği ve Osteoporoz Çalışma Grubu üyesi olan Prof. Dr. Osman Müftüoğlu, Sağlık Bakanlığı Yüksek Sağlık Şurası, Etik Kurul ve İlaç Ruhsatlandırma Komisyonu üyeliklerinde bulundu.