Osman Kavala hakkında "casusluk" suçundan tutuklama talebi
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Osman Kavala, Güncel

Osman Kavala hakkında "casusluk" suçundan tutuklama talebi

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

09.03.2020 22:12 | Son Güncelleme: 09.03.2020 22:12
Osman Kavala hakkında

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) 15 Temmuz darbe girişimine ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında şüpheli Osman Kavala, "siyasal veya askeri casusluk" suçundan tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terör ve Örgütlü Suçlar Bürosunca yürütülen soruşturma çerçevesinde "anayasal düzeni bozmaya teşebbüs" suçundan tutuklu bulunan Osman Kavala'nın, Henri Barkey ile yoğun şüpheli ilişkileri tespit edildi.

Kavala, bu gerekçeyle "siyasal veya askeri casusluk" suçundan da tutuklanması talebiyle hakimliğe sevk edildi.

Osman Kavala, tutuklu bulunduğu cezaevinden SEGBİS aracılığıyla Nöbetçi İstanbul Sulh Ceza Hakimliğinde ifade veriyor.

İfade işlemlerinin ardından nöbetçi hakimlik kararını açıklayacak.

Kaynak: AA

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Manşet

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