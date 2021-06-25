Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Osman Gökçen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri' nde ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kota alan Gökçen, ülkeye altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Mili güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

Osman Gökçen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri' nde ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kota alan Gökçen, ülkeye altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Mili güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!

OSMAN GÖKÇEN KİMDİR?

Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Osman Göçen, 1997 yılında doğan Türk güreşçidir. Serbest stilde 86 kiloda mücadele eden sporcu, İstanbul BB Spor Kulübü bünyesinde kariyerini sürdürmektedir.

Sırbistan'ın başkenti Belgrad'da gerçekleşen Bireysel Dünya Kupası'nda bronz madalya maçında İspanyol Taimuraz Friev Naskidaeva 11-8 yenerek bronz madalya kazandı.

Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Macaristan'da düzenlenen Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri'nde serbest millî güreşçilerden Osman Göçen gümüş madalya elde etti.

OSMAN GÖKÇEN KAÇ YAŞINDA, NERELİ?

Osman Gökçen, 1997 doğumlu olup 24 yaşında ve Tarsusludur.

Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?
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Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli? - Haberler
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