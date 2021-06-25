Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli?

Osman Gökçen, Tokyo Olimpiyatları Avrupa Elemeleri' nde ülkemize gümüş madalya kazandırmıştı. Pandemi nedeniyle 2021 yılına ertelenen 2020 Tokyo Olimpiyatlarında da kota alan Gökçen, ülkeye altın madalya ile dönmeyi hedefliyor. Mili güreşçinin hayatı merak ediliyor. Peki, Osman Gökçen kimdir? 2020 Tokyo Olimpiyatları Güreş Osman Gökçen kimdir? Kaç yaşında, nereli? Detaylar haberimizde!