Osman Gazi Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler
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Osman Gazi Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

10.10.2020 01:02 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:06
Osman Gazi Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programına konuk olan Osman Gazi Kandemir vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Osman Gazi Kandemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm cevaplar haberimizde...

Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesi Osman Gazi Kandemir'in hayatı ve eserleri merak ediliyor. Osman Gazi Kandemir kimdir? Osman Gazi Kandemir yazdığı kitaplar nelerdir?

OSMAN GAZİ KANDEMİR KİMDİR?

Osman Gazi Kandemir 1961 yılında Sivas'ta doğmuştur. İlk ve orta öğrenimini Sivas'ta tamamlamıştır.

Osman Gazi Kandemir doğum tarihi : 1961

Osman Gazi Kandemir kaç yaşında : 59 yaşında

Osman Gazi Kandemir nereli : Sivas

Osman Gazi Kandemir mesleği ne : Emekli asker, yazar

Osman Gazi Kandemir eserlerinin isimleri : Karanfil , Gelincik , Yüzyıllık Hikaye

Osman Gazi Kandemir, 1982 yılında Kara Harp okulundan, 1988 yılında Türkiye ve Ortadoğu Amme İdaresi Enstitüsü Kamu Yönetimi bölümünden mezun olmuştur. Ardından harp akademisine giren Kandemir, 1992 yılında Kara Harp Akademisinden mezun olmuş 1997 yılında ise Silahlı Kuvvetler Akademisinden mezun olmuştur.

Osman Gazi Kandemir, 2006 senesinde general olmuştur. 1. ordu kurmay başkan yardımcılığı ve Tugay Komutanlığı görevlerinde bulunmuştur. 2011 yılında emekli olmuştur. Osman Gazi Kandemir, emekli olduktan sonra 3 roman kitabı yazmıştır. İlk romanı "Gelincik" 2013 yılında çıkmıştır. İkinci romanı "Karanfil" ise 2014 senesinde çıkmıştır. Ek olarak "Yüzyıllık Hikaye" isminde 3. bir romanı da bulunmaktadır. Üçüncü romanı da 2016 yılında çıkmıştır.

Osman Gazi Kandemir, evli ve 2 çocuk babasıdır. Ayrıca Milli Savunma Üniversitesi öğretim üyesidir.

OSMAN GAZİ KANDEMİR KİTAPLARI

Karanfil

Gelincik

Yüzyıllık Hikaye

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