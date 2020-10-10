Osman Gazi Kandemir kimdir? Kaç yaşında, nereli, mesleği ne? Hayatı ve biyografisi hakkında bilgiler

Açık oturum programına konuk olan Osman Gazi Kandemir vatandaşlar tarafından merak edilen isimler arasında yer alıyor. Peki Osman Gazi Kandemir kimdir, nerelidir, kaç yaşında, mesleği ne? Tüm cevaplar haberimizde...