Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy: Putin ile perşembe günü Türkiye'de görüşeceğim

Zelenskiy'den Putin'in Türkiye'de müzakere çağrısına yanıt
ABD Hazine Bakanı: Çin ile ticaret görüşmelerinde önemli ilerlemeler kaydedildi

Tarife savaşlarında ateşkes! ABD, Çin ile ticaret anlaşmasına vardı
Müsavat Dervişoğlu kutsal mekana makam aracıyla girdi

İYİ Parti liderinden kutsal mekanda tepki çeken hareket
Beşiktaş'ta Serdal Adalı yeniden başkan seçildi

Beşiktaş'ın yeni başkanı belli oldu

osesturkiye.com çöktü mü? O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesi sorun mu var?

osesturkiye.com çöktü mü? O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesi sorun mu var?
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

O Ses Türkiye 2025 büyük final heyecanı için geri sayım başladı. TV8 ekranlarında canlı olarak yayınlanacak final gecesinde, seyircilerin SMS oylarıyla birinci belirlenecek. Peki, osesturkiye.com oy kullanma sitesi çöktü mü?

Türkiye'nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiyede final heyecanı resmen başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in titizlikle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona yaklaştı. Peki, osesturkiye.com yoy kullanma sitesi çöktü mü ( O Ses Türkiye Final)?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker,

Polen Sena Yıldızoğlu,

Seyit Ali Özen.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç,

Eren Can Çadırcı,

Nehir Gür,

Elçin Aytuna Durucan,

Funda Kayacık.

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın,

Gözde Buldaş,

Jean Sarkissyan,

Oğuz Kazancık.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray - Alp Gürsu,

Fırat Tandoğan,

Mert Özer,

Ertuğrul Hayrullah.

İŞTE HATA EKRANI:

osesturkiye.com çöktü mü? O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesi sorun mu var?

O SES TÜRKİYE FİNAL OY KULLANMA SİTESİ SORUN MU VAR?

Sosyal medyada O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesinde sorun olduğu yönünde çeşitli şikayetler paylaşıldı.

Bazı şikayetler:

"Site çöktü, kimse oy kullanamıyor!"

"Üye olunamayan giriş yapılamayan siteye oy atılamıyor ki"

"Osesturkiye sitesi çöktü galiba"

Osman DEMİR
Osman DEMİR
Haberler.com - Gündem
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ekonomi Koordinasyon Kurulu: Enflasyonla mücadele devam edecek

Ekonomi Kurulu toplandı! Dikkat çeken enflasyon mesajı
Kara Kartal yıldızlarıyla güldü! Beşiktaş, Adana Demirspor'u mağlup etti

Beşiktaş yıldızlarıyla şov yaptı! Avrupa umutlarını artırdı
Eş adaylarını bulmak için 1,5 kilometre yürüdüler

Eş adaylarını bulmak için yola koyuldular! Sokak boyu volta attılar
Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek

Hesabına gelen para yüzünden askere gidemeyecek
Antalya'da vatandaşı darbeden 2 polis görevden uzaklaştırıldı

Tepki çeken görüntülerin ardından iki polis için harekete geçildi
Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'e geliyor

Bu ehliyetlerin tamamı iptal edilecek! Cuma günü Meclis'te
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.