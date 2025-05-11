osesturkiye.com çöktü mü? O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesi sorun mu var?

Türkiye'nin en sevilen ses yarışmalarından O Ses Türkiyede final heyecanı resmen başladı. Beyazıt Öztürk, Hadise, Gökhan Özoğuz ve Melike Şahin'in titizlikle hazırladığı takımlar, haftalar süren zorlu etapların ardından sona yaklaştı. Peki, osesturkiye.com yoy kullanma sitesi çöktü mü ( O Ses Türkiye Final)?

O SES TÜRKİYE FİNALİSTLERİ KİMLER?

Jüri koltuğunda oturan Beyazıt Öztürk, Melike Şahin, Hadise ve Gökhan Özoğuz'un ekiplerindeki finalistler, sahneye çıkarak tüm yeteneklerini ortaya koyacak. İşte finale kalan isimler...

MELİKE ŞAHİN'İN TAKIMI

Gamze Şeker,

Polen Sena Yıldızoğlu,

Seyit Ali Özen.

BEYAZIT ÖZTÜRK'ÜN TAKIMI

Doğa Kılıç,

Eren Can Çadırcı,

Nehir Gür,

Elçin Aytuna Durucan,

Funda Kayacık.

HADİSE'NİN TAKIMI

Sakine Akın,

Gözde Buldaş,

Jean Sarkissyan,

Oğuz Kazancık.

GÖKHAN ÖZOĞUZ'UN TAKIMI

Eray - Alp Gürsu,

Fırat Tandoğan,

Mert Özer,

Ertuğrul Hayrullah.

İŞTE HATA EKRANI:

O SES TÜRKİYE FİNAL OY KULLANMA SİTESİ SORUN MU VAR?

Sosyal medyada O Ses Türkiye Final oy kullanma sitesinde sorun olduğu yönünde çeşitli şikayetler paylaşıldı.

Bazı şikayetler:

"Site çöktü, kimse oy kullanamıyor!"

"Üye olunamayan giriş yapılamayan siteye oy atılamıyor ki"

"Osesturkiye sitesi çöktü galiba"