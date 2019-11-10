Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.

10.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:45
Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve dev satış platformu 'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.


İki tarafın anlaşmalı bir şekilde mahkemeye yaptığı iptal başvurusu sonrası Allen'ın avukatları ve Amazon yetkilileri bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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