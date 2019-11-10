Oscarlı yönetmen Woody Allen Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti

10.11.2019 11:45 | Son Güncelleme: 10.11.2019 11:45

Ünlü Amerikalı oyuncu, yazar ve yönetmen Woody Allen dev satış platformu Amazon'a karşı açtığı 68 milyon dolarlık tazminat davasından vazgeçti.



İki tarafın anlaşmalı bir şekilde mahkemeye yaptığı iptal başvurusu sonrası Allen'ın avukatları ve Amazon yetkilileri bir açıklama yapmadı. Euronews.com'da Görüntüle