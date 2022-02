Oscar tarihinde bir ilk: 2. kez aday olan ilk kadın yönetmen oldu

94. Oscar ödülleri için yarışacak adaylar açıklandı. "The Power of the Dog" filmi, "En İyi Film", "En İyi Yönetmen", "En İyi Erkek Oyuncu", "En İyi Yardımcı Kadın Oyuncu", "En İyi Uyarlama Senaryo" ve "En İyi Sinematografi" gibi ödüllerin de dahil olduğu 12 adaylık elde ederek damgasını vurdu.

Öte yandan The Power of the Dog filminin yönetmeni Jane Campion, "En İyi Yönetmen" ödülü için 2. kez adaylık elde ederek Oscar tarihinde bir ilke imzasını atmış oldu. Campion, sinema tarihinde bunu başarabilmiş ilk kadın yönetmen olmayı başardı. Kendisinden önce "En İyi Yönetmen" ödülüne iki kez aday olabilmiş yönetmenin olmaması da Oscar Akademisi'ne yapılan eleştirilerin ne kadar haklı olduğunun en büyük göstergesi.

1993 YILINDA ALTIN PALMİYE KAZANMIŞTI

Jane Campion, daha önce 1993 yılındaki "The Piano" filmiyle Cannes Film Festivali'nde Altın Palmiye ödülünü kazanmıştı. Campion bu filmiyle "En İyi Yönetmen" ödülüne aday olmuş ancak kazanamamıştı. O filmiyle 3 Oscar kazanmayı başaran başarılı yönetmen, bu sene 12 adaylık eden "The Power of the Dog" filmiyle Venedik Film Festivali'nde En İyi Yönetmen ödülünü kazanmayı başarmıştı.

İKİNCİ KADIN GÖRÜNTÜ YÖNETMENİ OLDU

Öte yandan The Power of the Dog filminin görüntü yönetmenliğini üstlenen Ari Wegner, Oscar tarihinde "En İyi Sinematografi" dalında aday gösterilen ikinci kadın görüntü yönetmeni olmayı başardı. 2017 yılında Mudbound filminin görüntü yönetmenliğini üstlenen Rachel Morrison bunu başaran ilk kadın görüntü yönetmeni olmuştu.

94. Oscar Ödülleri 27 Mart 2022 tarihinde gerçekleşecek.