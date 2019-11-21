Oscar Ödüllü Yıldız Türk markası tutkunu çıktı!

21.11.2019 16:30 | Son Güncelleme: 21.11.2019 16:30

Hollywood'un Oscar ödüllü yıldızı ünlü aktrist Jennifer Lawrence geçtiğimiz gün Türk çanta markası Mehry Mu'nun "Mini Jung Bag" modeli ile New York sokaklarında ışıldadı.

Markayı daha önce kullanan isimler arasında İngiliz Kraliyet Ailesi, Olivia Palermo, Nicky Hilton Rothschild, Christina Hendricks ve Suri Cruise gibi isimler var.

Tasarladığı çantalarla dünya çapında yankı uyandıran ve her tasarımı ile zamansız olmayı başaran Mehry Mu, kadife dokusunun şıklığını zamansız desenlerden leoparla birleştirdiği çantası "Mini Jung Bag" ile Hollywood'da tüm dikkatleri üzerine çekti.

Uluslararası arenada Türkiye'yi başarıyla temsil eden şıklığın ve zerafetin zamansız markası Mehry Mu'ya karşı koyamayan isimlere bir yenisi eklendi. New York City Modern Sanat Müzesi'nden eşi Cooke Maroney ile ayrılırken görüntülenen Jennifer Lawrence, Mehry Mu'nun "Mini Jung Bag" çantasıyla basının ve moda dünyasının dikkatini çekti.

People, Dailymail ve Vogue gibi sektörün önemli yayınlarının dikkat çektiği çanta Türkiye'de de birçok ismin favorisi olmaya devam ediyor.

Kaynak: Bültenler