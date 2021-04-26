Oscar kim kazandı? 2021 hangi filmler Oscar aldı? 93 Oscar ödül kazananlar tam liste!
Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri sahiplerini buldu. ABD'nin Los Angeles kentindeki Dolby Tiyatrosu'nda düzenlenen törenle bu yıl 93'üncüsü verilen Akademi Ödülleri töreni sonrası 2021 hangi filmler Oscar aldı, 93 Oscar ödül kazananlar tam listesi ve Oscar kim kazandı konuları araştırıldı.
Amerikan Sinema Sanatları ve Bilimleri Akademisi tarafından 1929'dan bu yana düzenlenen ve bu yıl 93. kez verilen Oscar Ödülleri sahiplerini buldu. Salgına rağmen, test ve sosyal mesafe önlemleri alınarak yüz yüze yapılan 93. Oscar Ödülleri töreni, Los Angeles'taki iki ayrı mekanda düzenlendi. Peki, Oscar kim kazandı? 2021 hangi filmler Oscar aldı? İşte, 93 Oscar ödül kazananlar tam liste!
OSCAR KİM KAZANDI?
En iyi film dalında "Mank," "Promising Young Woman," "Nomadland," "Judas and the Black Messiah," "Sound of Metal," "Minari," "The Father" ve "The Trial of the Chicago 7" filmleri aday gösterilmişti. Amerikalı senarist Herman J. Mankiewicz'i konu alan Mank, en iyi film, en iyi erkek oyuncu ve en iyi yönetmenin de aralarında bulunduğu 10 dalda, en fazla kategoride aday gösterilen yapıt olmuştu. "Nomadland" filmi Oscar Ödülleri olarak da bilinen 93. Akademi Ödülleri Töreni'nde en iyi film ödülüne layık görüldü.
3 OSCAR BİRDEN KAZANDI
Bu yıl 93. kez sahiplerini bulan Akademi Ödülleri'nde 6 dalda aday olan Nomadland En İyi Film, En İyi Yönetmen ve En İyi Kadın Oyuncu ödülleri olmak üzere toplam 3 Oscar kazandı. Frances McDormand, En İyi Kadın Oyuncu seçilirken, The Father filmindeki performansıyla Anthony Hopkins En İyi Erkek Oyuncu seçildi.
EN İYİ YÖNETMEN CHLOE ZHAO OLDU
Bunun yanı sıra en iyi yönetmen ödülüne ise "Nomadland" filminin yönetmeni Asya kökenli Chloé Zhao aldı. Chloé, 93 yıllık Oscar Ödülleri geleneğinde en iyi yönetmen ödülünü alan ikinci kadın oldu. Ödülünü kabul ederken yaptığı konuşmada, Chloé, "Bu ödülü, ne kadar zor olursa olsun içlerindeki iyiliğe ve birbirlerinin içindeki iyiliğe tutunmak için cesaret ve inanca sahip olanlar için alıyorum." dedi.
Asya kökenli Chloé Zhao'nun yönetmenliğini yaptığı film 60'lı yaşlarında bir kadının ekonomik krizden sonra Nevada'daki bütün malvarlığını kaybedip bir karavan alarak ABD'nin batı eyaletlerini dolaşmasını konu alıyor.
Bu yıl Oscar'da Chloé'nin yanı sıra "Promising Young Woman" filminin yönetmeni Emerald Fennell da aynı kategoride gösterilen ikinci kadın yönetmen olmuştu. Daha önce 2010'da Hurt Locker filminin yönetmeni Amerikalı Kathryn Bigelow almıştı.
EN İYİ KADIN OYUNCU
Frances Mcdormand
EN İYİ ERKEK OYUNCU
Anthony Hopkins
EN İYİ YÖNETMEN
Chloé Zhao - Nomadland
ADAYLAR
Thomas Vinterberg - Another Round
David Fincher - Mank
Lee Isaac Chung - Minari
Chloé Zhao - Nomadland
Emerald Fennell- Promising Young Woman
EN İYİ ORİJİNAL SENARYO
Emerald Fennell-Promising Young Woman
ADAYLAR
Judas and the Black Messiah
Minari
Promising Young Woman
Sound of Metal
The Trial of Chicago 7
EN İYİ UYARLAMA SENARYO
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
ADAYLAR
Chloé Zhao - Nomadland
Kemp Powers - One Night in Miami
Florian Zeller ve Christopher Hampton - The Father
Sacha Baron Cohen ve yazar ekibi - Borat Subsequent Moviefilm
Ramin Bahrani - The White Tiger
EN İYİ YARDIMCI ERKEK OYUNCU
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
ADAYLAR
Daniel Kaluuya - Judas and the Black Messiah
Leslie Odom Jr. - One Night in Miami
Sacha Baron Cohen - The Trial of the Chicago 7
Lakeith Stanfield - Judas and the Black Messiah
Paul Raci - Sound of Metal
EN İYİ FİLM ULUSLARARASI
Another Round (Danimarka)
ADAYLAR
Another Round (Danimarka)
Better Days (Hong Kong)
Quo Vadis, Aida? (Bosna Hersek)
Collective (Romanya)
The Man Who Sold His Skin (Tunus)
EN İYİ SAÇ VE MAKYAJ TASARIMI
Ma Rainey's Black Bottom
ADAYLAR
Ma Rainey's Black Bottom
Hillbilly Elegy
Emma
Mank
Pinocchio
EN İYİ SES
Sound of Metal
ADAYLAR
Greyhound
Mank
News of the World
Soul
Sound of Metal
EN İYİ KOSTÜM TASARIMI
Ma Rainey's Black Bottom
ADAYLAR
Emma
Ma Rainey's Black Bottom
Mank
Mulan
Pinocchio
EN İYİ BELGESEL
My Octopus Teacher
ADAYLAR
Collective
Time
Crip Camp
The Mole Agent
My Octopus Teacher
EN İYİ KISA FİLM
Two Distant Strangers
ADAYLAR
Feeling Through
The Letter Room
The Present
Two Distant Strangers
White Eye
EN İYİ ANİMASYON FİLM
Soul
ADAYLAR
Soul
Wolfwalkers
Over the Moon
A Shaund of the Sheep Movie
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