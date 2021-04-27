Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı

Haberler.com / Ecem Altan - Haberler | Magazin

Dün açıklanan Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülünü kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Zhao, ülkesindeki resmi yayın organlarında haber olmadı ve sosyal medyada adına açılan etiketlere sansür uygulandı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

BAŞARISINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Pekin doğumlu Zhao'un başarısı, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Çin devletinin resmi yayın organları CCTV ve Xinhua bu başarıyı görmezden geldi.

Ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da, 14 milyondan fazla takipçisi olan film dergisi Watch Movies tarafından Zhao'nun yönetmenlik başarısını duyuran bir bildirim, paylaşılmasından birkaç saat sonra sansürlendi. Ayrıca "Chloe Zhao, En İyi Yönetmeni kazandı" etiket çalışması da sansüre maruz kaldı.

Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı

YAPILAN ARAMALAR BİLE YASAKLANDI

Film meraklıları arasında popüler bir uygulama olan Douban, "Nomadland" ve "Zhao (Cao) Ting" için yapılan aramaları yasaklayarak "arama sonuçlarının ilgili yasa ve yönetmeliklere göre görüntülenemediği" uyarısını paylaştı. Uygulamada Zhao'nun başarısıyla ilgili birçok konuşma zinciri silinirken, ülkedeki en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat'teki bir haber de silindi.

En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Chloe Zhao, Oscar'da bir ilki başardı
En İyi Yönetmen Ödülü'nü alan Chloe Zhao, Oscar'da bir ilki başardı
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
93. Oscar Ödülleri sahiplerini buldu! En iyi film ödülünü Nomadland kazandı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı
Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti
Tatil sezonunu erken açan Sinem Kobal, pozlarıyla mest etti
Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Demet Akalın'ın yorumu kafa karıştırdı! Danla Bilic'in evlendiği iddiası sosyal medyayı salladı
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Müge Anlı, sesiyle büyülemeye devam ediyor! Yıldız Tilbe'nin şarkısını okuduğu videosu rekora koşuyor
Magazin Sorumlusu - Ecem Altan
Ecem Altan
Magazin Sorumlusu
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Engin Altay Mustafa Destici Mevlüt Çavuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Ezgi Mola Demet Akalın Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Mete Kalkavan Abdullah Avcı Sergen Yalçın Rıza Çalımbay Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Şehit Thodex
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı - Haberler Magazin
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 27.4.2021 11:51:14. #1.15#

title