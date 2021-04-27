Oscar kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao, ülkesi Çin'de sansüre uğradı

Dün açıklanan Oscar Ödülleri'nde en iyi film ödülünü kazanan Nomadland filminin yönetmeni Chloé Zhao'un başarısı doğduğu ülke Çin'de sansürlendi. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Zhao, ülkesindeki resmi yayın organlarında haber olmadı ve sosyal medyada adına açılan etiketlere sansür uygulandı.

Oscar Ödülleri olarak da bilinen ve sinema dünyasının en prestijli ödüllerinden olan 93. Akademi Ödülleri görkemli bir törenle sahiplerini buldu. En İyi Yönetmen Ödülü'nü kazanan Chloe Zhao, bu kategoride Oscar alan ilk Asyalı kadın oldu.

BAŞARISINI GÖRMEZDEN GELDİLER

Pekin doğumlu Zhao'un başarısı, uluslararası basında geniş yankı uyandırırken, Çin devletinin resmi yayın organları CCTV ve Xinhua bu başarıyı görmezden geldi.

Ülkenin sosyal medya platformlarından Veybo'da, 14 milyondan fazla takipçisi olan film dergisi Watch Movies tarafından Zhao'nun yönetmenlik başarısını duyuran bir bildirim, paylaşılmasından birkaç saat sonra sansürlendi. Ayrıca "Chloe Zhao, En İyi Yönetmeni kazandı" etiket çalışması da sansüre maruz kaldı.

YAPILAN ARAMALAR BİLE YASAKLANDI

Film meraklıları arasında popüler bir uygulama olan Douban, "Nomadland" ve "Zhao (Cao) Ting" için yapılan aramaları yasaklayarak "arama sonuçlarının ilgili yasa ve yönetmeliklere göre görüntülenemediği" uyarısını paylaştı. Uygulamada Zhao'nun başarısıyla ilgili birçok konuşma zinciri silinirken, ülkedeki en büyük mesajlaşma uygulaması olan WeChat'teki bir haber de silindi.