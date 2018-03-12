Oryantiring Şampiyonlarından Kaymakam Yılmaz'a Ziyaret

Samsun'da düzenlenen Okullar Arası Oryantiring Yarışmalarında birinci olan Makbule Yusuf Ölçer Yatılı Bölge Ortaokulu Oryantiring Takımı, Havza Kaymakamı Metin Yılmaz'ı ziyaret etti.

Okul Müdürü Hüseyin Yavuz, ziyarette yaptığı konuşmada, Türkiye Oryantiring Federasyonu, Samsun Milli Eğitim Müdürlüğü ile Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürlüğü işbirliğiyle düzenlenen yarışlara 16 öğrenci ile katıldıklarını belirterek, takım halinde küçük kızlar, yıldız kızlar ve yıldız erkekler ile yıldız erkekler kategorisinde il birincisi olarak 27 madalya aldıklarını söyledi.

Yavuz, elde ettikleri bu sonuçla Bursa'da yapılacak bölge finalinde Samsun'u temsil edeceklerini kaydetti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Uğur Sağlam da Havza'nın sportif başarılarıla da adından söz ettiren bir ilçe olduğunu ifade etti.

Kaymakamı Metin Yılmaz ise öğrencileri tebrik ederek, "Bu tür başarılarınız bizleri gurur vermekte. Öğrencilerimiz akademik başarıları muhakkak önemli ama aynı zamanda sportif başarılar da bir o kadar önem arz etmekte. Sadece ders çalışan değil hayatın içerinde başarıyı yakalayan öğrenciler yetiştirmek için sportif faaliyetlere önem vermeliyiz." dedi.