Oryantal Didem'in aile dramı herkesi üzüntüye boğdu

"Çocukken öğretmenime dansöz olacağımı söylediğimde yanağıma okkalı bir tokat yemiştim" diyen Didem Kınalı, sözlerine şöyle devam etti: "Okuldayken müzikle ilgili oldum hep. Okumayı çok seviyordum. Ama hayat beni 11 yaşında sahnelere itti.

Annem ve babam çok Kavga ederlerdi. Onların kavgalarını duymamak için erkenden okulun yoluna koyulurdum. Çok seviyordum okumayı. O yüzden çocuk yapmıyorum."

"HERKES KALBİNİN EKMEĞİNİ YER"

Sanatçıların kendisini afişlerine koymak istememesi ile ilgili yaptığı açıklamaların bazı medya organlarında yanlış anlaşılmaya sebebiyet verecek şekilde yansıdığının altını çizen Didem Kınalı, "Evet bu tip sorunlar yaşıyoruz. Fakat bunların kim oldukları bilmiyorum. Kimsenin günahını alamam.

Sanırım üzülmeyeyim diye bana yansıtılmıyor. Herkes kalbinin ekmeğini yiyor. Bugüne kadar kimsenin ekmeğinde ve yerinde gözüm olmadı. Üzülüyor muyum? Elbette üzülüyorum. Lakin artık kafaya takmamayı öğrenmem gerekiyor sanırım." diyerek konuya açıklık getirmiş oldu.

Didem Kınalı'nın ardından sahneye çıkan sanatçı Derya Bedavacı, performansıyla sevenlerinden tam not aldı.