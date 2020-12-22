Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı
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Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

22.12.2020 21:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 21:17
Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Oruç Reis sismik araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de çalışma yürüteceği alan için 15 Haziran 2021'e kadar sürecek yeni Navtex (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışmalarını 15 Haziran 2021'e kadar uzatan yeni Navtex ilan edildi. İlana göre, Oruç Reis sismik araştırma gemisinin süresi 21 Haziran 2021'e uzatılan Doğu Akdeniz'deki çalışmalarına, Ataman ve Cengizhan isimli gemiler eşlik etmeyi sürdürecek.

Oruç Reis'in daha önce 29 Kasım 2020'ye kadar bölgede çalışma yapacağı ilan edilmişti.

ORUÇ REİS'İN ÖZELLİKLERİ

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

Dünyadaki tam donanımlı ve çok amaçlı ender araştırma gemilerinden biri olan Oruç Reis'te, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik jeofizik araştırmaları yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Oruç Reis'in Doğu Akdeniz'deki çalışma süresi uzatıldı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Gülşen Çağatay

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