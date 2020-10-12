Yeni NAVTEX ilanı! Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak
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Yeni NAVTEX ilanı! Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

12.10.2020 00:11 | Son Güncelleme: 12.10.2020 00:33

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürüteceği alan için 12 Ekim'den 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX ilan edildi.

Oruç Reis Sismik Araştırma gemisinin çalışma yürüteceği alan için 22 Ekim'e kadar sürecek yeni NAVTEX (denizcilere duyuru) ilan edildi.

Oruç Reis sismik araştırma gemisi, Ataman ve Cengizhan isimli gemilerle birlikte Doğu Akdeniz'de sismik çalışmalarını yürütecek. Oruç Reis sismik araştırma gemisi, kıta sahanlığı ve doğal kaynak aramaları başta olmak üzere her türlü jeolojik, jeofizik, hidrografik ve oşinografik araştırmaları gerçekleştirebiliyor.

ORUÇ REİS, TAM DONAMIMLI ENDER GEMİLERDEN

Tam donanımlı ve çok amaçlı dünyadaki ender araştırma gemilerinden biri olan gemide, 2 ve 3 boyutlu sismik, gravite, manyetik olarak jeofizik araştırması yapılabiliyor. Gemi, 8 bin metre derinliğe kadar 3 boyutlu, 15 bin metre derinliğe kadar iki boyutlu sismik operasyonları gerçekleştirebiliyor.

Yeni NAVTEX ilanı! Oruç Reis gemisi Doğu Akdeniz'de 22 Ekim'e kadar çalışacak

Kaynak: Anadolu Ajansı / Murat Temizer

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