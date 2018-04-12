Ortaokul Öğrencisinden "İnsansız Tank"

Sivas'ta bir ortaokul öğrencisi "Altay" tankını örnek alarak insansız gözlemci tank tasarladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğünün organizesinde Sivas Bilim Sanat Merkezi (BİLSEM) tarafından Fidan Yazıcıoğlu Kültür Merkezinde "Kadı Burhaneddin Bilim Fuarı" düzenlendi.

Ortaokul ve lise öğrencilerinin hazırladığı TÜBİTAK'a müracaatı yapılan 83 projenin yer aldığı fuarın açılışını, Vali Davut Gül, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Özaydın, Milli Eğitim Müdürü Mustafa Altınsoy ve diğer ilgililer gerçekleştirdi.

Gül, açılışta yaptığı konuşmada, diğer öğrencilerin ve velilerin de bu projeleri görmelerini istediklerini belirterek, "Bu projelerin sayısının daha da artması lazım. Akademik başarıyı çok önemsiyoruz ama akademik başarı kadar bu tür etkinlikler de öğrencilerin motivasyonunu ve başarısını artırıyor." diye konuştu.

Milli Eğitim Müdürü Altınsoy da proje geliştiren öğrencilere emeklerinden dolayı teşekkür etti.

Açılışın ardından Vali Gül ve beraberindekiler, güneş paneli yerleştirilen ve şarj etme özelliği olan sırt çantası, eli sıcak tutan krem gibi çeşitli projelerin sergilendiği stantları gezdi.

Ortaokul öğrencisinden insansız tank

BİLSEM'de eğitim gören 8. sınıf öğrencisi Ahmet Fatih Aytak'ın "Altay" tankından esinlenerek tasarladığı insansız gözlem tankı fuarda ilgi gördü.

Tankı tasarlayan ve yaklaşık bin 300 liraya mal eden Aytak, tankı uzaktan kumanda sistemiyle kontrol edebildiğini söyledi.

Tankın üzerinde bulunan kamera sistemiyle ana kumanda merkezine canlı 3D görüntü aktarımı sağlandığını anlatan Aytak, güvenlik güçlerinin herhangi bir saldırıya maruz kalmadan uzaktan alan taraması yapabilmesini hedeflediğini dile getirdi.

Aytak, "Amacım güvenlik güçlerimizin görev alanındayken veya karakoldayken can tehlikesi olmadan görev alanını daha iyi taraması ve daha başarılı olması. Bu sayede can tehlikesi yaşanmadan alan taranarak görevde başarı sağlanabilir." diye konuştu.