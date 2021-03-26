Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı
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Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı

Akşemsettin İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Emine Eslem Şakar, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık için şiir yazdı.

Akşemsettin İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Emine Eslem Şakar, Kütahya Belediye Başkanı Alim Işık için şiir yazdı. Yazdığı şiiri, Başkan Işık'ı ziyaret ederek okuyan Şakar, Başkan Işık'ı ve icraatlarını çok sevdiğini dile getirdi.

Başkan Prof. Dr. Alim Işık adına şiir yazan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokul öğrencisi Emine Eslem Şakar, Başkan Işık'ı makamında ziyaret etti. Ziyarette, yazdığı şiiri bizzat okuyan Şakar, Başkan Işık'ı ve Kütahya için yaptığı hizmetleri çok sevdiğini dile getirdi.

Başkan Işık, yapılan ziyaretten ve kendi adına yazılan şiirden memnun olduğunu ifade ederek, "İlimizin güzel çocuklarından birisi olan Akşemsettin İmam Hatip Ortaokulu öğrencisi Emine Eslem Şakar, benim adıma bir şiir yazmış. Hediye olarak bana takdim etti. Kızımıza ve ailesine teşekkür ediyorum" dedi. - KÜTAHYA

Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı
Ortaokul öğrencisi Başkan Işık'a şiir yazdı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 26.3.2021 10:46:42. #1.14#
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