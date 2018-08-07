Ortaokul Arkadaşları 41 Yıl Sonra Buluştu

Kocaali Ortaokulundan 1977 yılında mezun olanlar 41 yıl sonra bir araya geldi.

İlçede bir restoranda buluşan arkadaşlar adına açıklama yapan Dursun Ali Dal, o zaman zor şartlar altında yüksek köylerden Kocaali merkezdeki okula gittiklerini belirtti.

Hayat şartları nedeniyle ayrı kaldıklarını, fakat birbirlerinden kopmadıklarını ifade eden Dal, "Cemiyetlerimizde iyi ve kötü birbirimizi hatırlayarak telefonda acılarımızı ve mutluluklarımızı paylaştık. Bugün de ilk defa toplu olarak yüz yüze buluşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Uzaktan yakından gelen tüm ortaokul arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum. İnşallah gelecek yıl daha kalabalık ve güzel olmasını sağlayacağız." diye konuştu.