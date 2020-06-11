ORTAKÖY'DEKİ İSKİ KAZISINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU
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ORTAKÖY'DEKİ İSKİ KAZISINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU

BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.

11.06.2020 15:29 | Son Güncelleme: 11.06.2020 16:11

BEŞİKTAŞ'ta Ortaköy Meydanı'nda İSKİ tarafından yapılan atık su ve yağmur suyu kanallarının yenilenmesi çalışmaları sırasında, tarihi kalıntılara rastlandı.

Kalıntının bulunduğu alanın çevresi zabıta ekipleri tarafından kapatıldı ve inceleme yapılması için İstanbul Anıtlar Kurulu'na haber verildi. Anıtlar Kurulu görevlileri gelip gerekli incelemeleri yaptıktan sonra kuru, kalıntıların ne olduğu ve ne yapılacağına karar verilecek. Kalıntıların çıktığı alandaki İSKİ çalışmaları durduruldu.

ORTAKÖY'DEKİ İSKİ KAZISINDA TARİHİ KALINTILAR BULUNDU

Kaynak: DHA

Güncel Manşet

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