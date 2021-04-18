Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
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Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Son dakika haberlerine göre Ortaköy'de taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan otomobil çarptı.

Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi
Aracı olan herkesi ilgilendiriyor! Lastik etiketlerine düzenleme geldi

Ortaköy'de taksiden indiği arkadaşıyla kaldırımda yürüyen turist kadına kontrolden çıkan otomobil çarptı. Dehşet anları kameralara yansırken, beton dubaları deviren aracın çarptığı kadın takla atarak yere savruldu. Yaralanan kadın ambulansla hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı.

Kaza, geçtiğimiz pazar günü saat 16.30 sıralarında Beşiktaş Ortaköy Muallim Naci Caddesi üzerinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre. akşamüstü kaldığı otelden çıkan İran uyruklu Güler Geb Çetinkaya, arkadaşıyla birlikte taksiye binerek Ortaköy'e geldi. Burada araçtan inen Çetinkaya ve arkadaşı. ellerindeki kahveyle kaldırımda yürümeye başladı. Bir süre sonra Renault Clio marka 34 DBR 883 plakalı otomobille seyir halinde olan Mehmet K. direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil, kaldırımdaki beton dubaları yerinden söktükten sonra arkadaşıyla yürüyen Çetinkaya'ya çarptı. Havalanarak takla atan genç kadın yere savrularak yaralandı. Kadının arkadaşı şok yaşarken, çevredeki vatandaşlar ve polis memuru koşarak kadının yanına geldi. Dehşet anları ise güvenlik kameralarına yansıdı.

Kazanın ardından ihbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Bir süre sonra olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı kadını yaptıkları ilk müdahalenin ardından ambulansla Okmeydanı Prof. Dr. Cemil Taşçıoğlu Şehir Hastanesine kaldırarak tedavi altına aldı. Kadının hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri ise kazayla ilgili inceleme yaparak tutanak tuttu. Çalışmaların ardından beton dubanın üstünde kalan araç çekici yardımıyla indirildikten sonra emniyet otoparkına götürüldü. Sürücü ise ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.

"Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi"

Kaza hakkında konuşan bir esnaf, "Sürücü Beşiktaş yönüne doğru geliyordu. Önde bir araç vardı, ona vurmamak için kaldırımı seçti. Kaldırıma çıktığı anda oradaki bayanı görmedi ve ona çarptı. Kadın düştüğü gibi biz dükkandan çıkıp direkt yanına koştuk. Kadının ağzından kan geliyordu, sürücü de tedirgindi. Biz yardımcı olmaya çalıştık. İki bayandı, ikisi de İranlı turistti, ellerinde kahve vardı. Ambulansı aradık, kazanın etkisiyle sürücüyü sakinleştirmeye çalıştık. Ambulans geldi kadını hastaneye, sürücüyü karakola götürdüler" dedi.

-İHA-

Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada
Son dakika haberi... Ortaköy'de turist kadının dehşeti yaşadığı kaza kamerada

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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