Ortak Havuzda çalışacak hatlar belirlendi

03.03.2020 13:24 | Son Güncelleme: 03.03.2020 13:25

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark, SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle şehir içi toplu taşıma sözleşmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Anlaşma kapsamında havuz sisteminde çalışılacak hatlar belirlendi.

4 HAT BELİRLENDİ

Şehir içi ulaşıma neşter vuran Kocaeli Büyükşehir Belediyesi iştiraklerinden biri olan UlaşımPark, SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifiyle şehir içi toplu taşıma sözleşmesi konusunda anlaşma sağlamıştı. Geçtiğimiz hafta imzaları atılan protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifinin havuz sisteminde çalışacağı hatlar belirlendi.

24 ARAÇ ULAŞIMPARK'TAN

Protokol kapsamında Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Ulaşımpark'a ait 5 araç Hat 23 Batı Terminali – Umuttepe, 5 araç Hat 33 Sekapark – Umuttepe, 7 araç Hat 82 Bayındırlık – Çenesuyu ve 7 araç Hat 126 Sopalı – Yahya Kaptan hattında çalışarak, SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifine destek verecek.

YOĞUN SAATLERDE KONFORLU HİZMET

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ve SS. 5 No'lu Şehir içi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifinin havuz sisteminde çalışacak hatlarda vatandaşlar unutulmadı. Yoğunluk yaşanan hatlarda uygun tipte otobüslerle Kocaeli Büyükşehir Belediyesi UlaşımPark araçları hizmet verecek. Yolcuların taleplerine uygun sefer ve saat düzenlemeleri yapılarak yolcuların daha hızlı daha konforlu hizmet alması sağlanacak. SS. 5 No'lu Şehiriçi Minibüsçüler ve Otobüsçüler Kooperatifi ve UlaşımPark otobüsleri, ortak çalışacakları bu hatlarda hasılat paylaşımı yapacak.

Kaynak: Bültenler