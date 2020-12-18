İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı

Gaziantep'te çırçır fabrikası ortakları alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine iki tarafın silahlarını çektiği tartışmada ortaklardan biri yaşamını yitirdi.

Nizip Sanayi Caddesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasının ortakları Reşat Özberk ve Abdurrahman Bölükbaşı arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özberk, ortağını silahla öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Bölükbaşı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan Özberk'in ifadesinde ortağıyla para konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine ikisinin silahlarını çektiğini, açtığı ateş sonucu Bölükbaşı'nın devrilerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.