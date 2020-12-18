İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı

18.12.2020 22:21 | Son Güncelleme: 18.12.2020 22:35
İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı

Gaziantep'te çırçır fabrikası ortakları alacak-verecek meselesi nedeniyle tartışmaya başladı. Olayın büyümesi üzerine iki tarafın silahlarını çektiği tartışmada ortaklardan biri yaşamını yitirdi.

Nizip Sanayi Caddesi'nde bulunan bir çırçır fabrikasının ortakları Reşat Özberk ve Abdurrahman Bölükbaşı arasında iddiaya göre alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine Özberk, ortağını silahla öldürdü. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

PARA MESELESİ YÜZÜNDEN TARTIŞMIŞLAR

Bölükbaşı'nın cansız bedeni olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Nizip Devlet Hastanesi morguna kaldırılırken, cinayet zanlısı ise Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından gözaltına alındı. Emniyete götürülerek sorguya alınan Özberk'in ifadesinde ortağıyla para konusunda anlaşamayınca aralarında tartışma çıktığını, tartışmanın büyümesi üzerine ikisinin silahlarını çektiğini, açtığı ateş sonucu Bölükbaşı'nın devrilerek yere düştüğünü söylediği öğrenildi.

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Devlet Bahçeli Mustafa Varank Fahrettin Altun Meral Danış Beştaş
Magazin Gülben Ergen Demet Akalın Defne Samyeli Birkan Sokullu
Spor Neymar Erol Bulut Burak Yılmaz Sergen Yalçın Abdullah Avcı
Tüm Haberler Türk Karar Galatasaray Sağlık Bakanlığı
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: İş insanı, alacak-verecek meselesi nedeniyle ortağına kurşun yağdırdı | Haberler.com 3. Sayfa
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 18.12.2020 22:34:51. #1.15#
title