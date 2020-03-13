Ortaca yaz mevsimine hazırlanıyor Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen yeşil alan temizlik ve bakım çalışmaları ile Ortaca yaz ayına hazır.

Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü tarafından düzenli olarak gerçekleştirilen yeşil alan temizlik ve bakım çalışmaları ile Ortaca yaz ayına hazır.



Belediyemiz tarafından ilçe genelinde yapılan tırpan ile yabani ot temizliğinin ve çim biçme işlemlerinin yanı sıra gerekli ilaçlama ve sulama çalışmaları da hız kesmeden devam ediyor.



Daha temiz ve daha mutlu bir Ortaca için çalışmalarını sürdüren Ortaca Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ilkbahar ve yaz döneminin gelmesiyle ot ve çimlerin hızlı gelişim göstermesi sonucu ilçede çim biçme, ağaç ve çalılarda zirai ilaçlama ve ot temizliği gibi bakım çalışmalarını titizlik ve özveriyle yürütüyor.



Ortaca Belediyesi ekiplerince ilçe genelinde yürütülen tüm temizlik ve bakım çalışmalarına ilave olarak Ortaca Belediyesi sorumluluk alanında çiçek dikimi, bank ve çöp kovası montajları, parklarda yer alan çocuk oyun gruplarının bakımı, oyun parkları zemin tamiri ve yenilenmesi gibi çalışmalar da titizlikle gerçekleştiriliyor. - MUĞLA

Kaynak: İHA