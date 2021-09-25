Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret - Haberler
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Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Haberler | Güncel
Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret

Bir süre önce Beypazarı Kaymakamı olarak göreve başlayan Oktay Erdoğan, daha önce 5 yıl görev yaptığı Muğla'nın Ortaca ilçesinin muhtarlarını ağırladıMuhtarlar, ilk olarak kaymakamlık makamında Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini sunarken, görevinde...

MUĞLA (AA) - Bir süre önce Beypazarı Kaymakamı olarak göreve başlayan Oktay Erdoğan, daha önce 5 yıl görev yaptığı Muğla'nın Ortaca ilçesinin muhtarlarını ağırladı

Muhtarlar, ilk olarak kaymakamlık makamında Kaymakam Oktay Erdoğan'ı ziyaret ederek, hayırlı olsun dileklerini sunarken, görevinde başarı dileklerinde bulundu.

Kaymakam Erdoğan da ziyaretin ardından muhtarları, Beypazarı Belediyesi'nin yaptığı sebze ve meyve bahçesinde gezdirdi. Burada yapılan çalışmalar hakkında, Belediye Başkanı Tuncer Kaplan da muhtarlara bilgilerini ve tecrübelerini aktardı.

Muhtarlar, bahçenin yanında bulunan tohum eleme tesisi ve ilaçlama tesisini inceleme fırsatı buldu.

Kaymakam Oktay Erdoğan ziyaretten duyduğu memnuniyeti belirterek, "Ortaca ilçesinden gelen muhtarları, ilçenin en güzel mekanlarını, gezdirme ve gösterme fırsatı bulduk. Beypazarı'nı rehber eşliğinde tanıttık. Böylece, başkentin en gözde ilçesinin de tanıtımına katkı sağlamaya çalıştık." dedi.

Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret

Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret

Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret

AA / Yaşar Tonbak - Son Dakika Haberleri
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Haber: Ortaca ilçesi muhtarlarından Beypazarı'na ziyaret - Haberler
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