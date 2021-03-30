Ortaca'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Ortaca'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Ortaca'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Ortaca'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İlçe merkezinde ve Dalyan Mahallesinde öğrenciler ellerinde "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "El ele verelim, trafiği yönlendirelim" yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte, polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 'Trafik Dedektifi Öğrenciler' tarafından sürücülere ve yayalara bilgilendirme yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere için kırmızı düdük çalındı.

Etkinlikte, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak öğrencilere destek verdi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi
Ortaca'da 'Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir' etkinliği düzenlendi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ali İhsan Su Mustafa Şentop Numan Kurtulmuş Binali Yıldırım
Magazin Alişan Cem Adrian Aleyna Tilki Birkan Sokullu
Spor Ozan Tufan Şenol Güneş Sergen Yalçın İsmail Kartal Hamza Hamzaoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Kokain Ramazan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Ortaca'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 30.3.2021 19:03:14. #1.15#
title