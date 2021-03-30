Ortaca'da "Yaya Önceliği Kırmızı Çizgimizdir" etkinliği düzenlendi

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Ortaca'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İçişleri Bakanlığının "30 Mart'ta Kırmızı Çizgimizi Çekiyoruz" paylaşımının ardından, Ortaca'da yaya geçitleri kırmızıya boyandı.

İlçe merkezinde ve Dalyan Mahallesinde öğrenciler ellerinde "Öncelik hayatın öncelik yayanın", "El ele verelim, trafiği yönlendirelim" yazılı dövizler taşıdı. Etkinlikte, polis ve jandarma ekiplerince öğrencilere kırmızı düdük dağıtıldı.

Farkındalık oluşturmak amacıyla düzenlenen proje kapsamında 'Trafik Dedektifi Öğrenciler' tarafından sürücülere ve yayalara bilgilendirme yapıldı. Kural ihlali yapan sürücülere için kırmızı düdük çalındı.

Etkinlikte, Ortaca Kaymakamı Oktay Erdoğan, Ortaca Belediye Başkanı Alim Uzundemir, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı İlker Karaalp, İlçe Milli Eğitim Müdürü Seyit Kavak öğrencilere destek verdi.

Ortaca İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, "Yayalar Kırmızı Çizgimizdir" projesi kapsamında denetim ve bilgilendirme faaliyetlerinin devam edeceği bildirildi. - MUĞLA

Kaynak: İhlas Haber Ajansı