Ortaca'da Deve Güreşi Yapıldı

Ortaca'da Deve Güreşi Yapıldı

Ortaca’da, bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri ilgiyle izlendi.

Ortaca'da Deve Güreşi Yapıldı

Ortaca'da, bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri ilgiyle izlendi.

Çaylı Mahallesinde gerçekleştirilen güreşlere; Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan develer katıldı.

Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti.

Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. - MUĞLA

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