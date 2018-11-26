Ortaca'da Deve Güreşi Yapıldı
Ortaca’da, bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri ilgiyle izlendi.
Ortaca'da, bu yıl ilki düzenlenen deve güreşleri ilgiyle izlendi.
Çaylı Mahallesinde gerçekleştirilen güreşlere; Muğla, Aydın, İzmir, Denizli ve Antalya'dan develer katıldı.
Tribünleri dolduran yaklaşık 5 bin kişi, heyecanlı anların yaşandığı güreşleri ilgiyle takip etti.
Güreşler sırasında rakiplerinden kaçan bazı develer, güreş alanında görev alan urgancılara ve sahiplerine zor anlar yaşattı. - MUĞLA