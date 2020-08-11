Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi
Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in vatandaşları uyarması Vali İsmail Ustaoğlu'nun esnaflarla sohbeti TRABZON - Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.
11.08.2020 16:59 | Son Güncelleme: 11.08.2020 18:02
Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in vatandaşları uyarması
Vali İsmail Ustaoğlu'nun esnaflarla sohbeti
TRABZON - Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlere Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de katıldı.
Kaynak: AA