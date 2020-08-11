Orta ve Doğu Karadeniz'de koronavirüs tedbirleri denetimi Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in vatandaşları uyarması Vali İsmail Ustaoğlu'nun esnaflarla sohbeti TRABZON - Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi.

Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper'in vatandaşları uyarması Vali İsmail Ustaoğlu'nun esnaflarla sohbeti TRABZON - Trabzon'da yürütülen denetimlerde, iş yerlerinin sosyal mesafe kuralı, maske ve dezenfektan zorunluluğu kurallarına uyup uymadığı kontrol edildi. Denetimlere Vali İsmail Ustaoğlu ve İl Emniyet Müdürü Metin Alper de katıldı. Kaynak: AA