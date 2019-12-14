Orta Doğu'nun uzay endüstrisi geliştirilecek

14.12.2019 13:24 | Son Güncelleme: 14.12.2019 13:29

Bu yıl ilki düzenlenen Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı (Middle East Space Generation Workshop-ME-SGW) başladı. İki gün sürecek olan etkinlikte katılımcılara bu bölgedeki uzay endüstrisinin nasıl geliştirileceği konusunda bilgiler verilecek.



Dünyanın dört bir yanındaki bölgesel atölye çalışmalarının başarısını temel alan 1'inci Orta Doğu Uzay Nesli Çalıştayı'nın ilki İstanbul Aydın Üniversitesi'nde gerçekleşiyor. İki gün sürecek bölgesel etkinlikte lisans, yüksek lisans ve doktora dereceli adayları, genç profesyonelleri, uzmanları, akademi, uzay ajanslarını ve endüstri temsilcilerini bir dizi atölye çalışması, panel ve konuk konuşmacılar ile bir araya geldi. İki gün sürecek olan etkinlikte katılımcılara bu bölgedeki uzay endüstrisinin nasıl geliştirileceği konusunda bilgiler verilecek.



Etkinlikte açıklamalarda bulunan İstanbul Aydın Üniversitesi Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Zafer Aslan; TÜBİTAK, Türkiye Ulusal Uzay Ajansı ve Avrupa'nın birçok kentinden akademisyen ve öğrencinin çalıştaya katıldığını belirterek, "İki gün boyunca uzayı keşfetmeye, anlamaya, bilgi birikimimizi paylaşmaya çalışıyor olacağız. İstanbul Teknik Üniversitesi'nden TÜRKSAT'ı fırlatan hocalarımız burada. Bizim de üniversitemizde daha çok ilköğretim öğrencilerimize yönelik küçük bir astronomi gözlem laboratuvarımız ve uygulama araştırma merkezimiz var. Uzay teleskobuyla onlara uzayı tanıtmaya çalışıyoruz" dedi.



"35 yaş altı gençler arasında sinerji oluşuyor"



Etkinliğin amacının öncelikle uzay teknoloji alanında Ortadoğu bölgesinde kapasite geliştirmek ve buradaki ülkeleri uzay yarışında üst seviyeye taşımak olduğunu söyleyen İTÜ Uçak ve Uzay Mühendisliği Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Alim Rüstem Aslan, "35 yaş altı gençler arasında sinerji oluşuyor. Küp uydular var. Bunlar küçük bütçelerle kısa sürelerde ülkelerin uzay yeteneklerini ve firmaların da ileriye açılımlarını sağlamak üzere geliştiriyorlar. Belli sayıda katılımcıyla bu küp uyduların görevleri, tasarlanmaları, geliştirilmeleri, kullanılmaları, bir ülkenin kapasitesini nasıl geliştirecekleri konusunda hukuk kuralları da dahil olmak üzere iki günlük çalıştay sonunda da raporlama yapılacak. Bu raporlamada sanıyorum kurum içinde de kullanılacak" diye konuştu.



"Öğrencileri, yurt dışından gelen sektörün önde gelen isimleriyle bir araya getirdik"



Uzay Nesli Danışma Konseyi (Space Generation Advisory Council) Türkiye temsilcilerinden Neda Şentürk, Birleşmiş Milletler bağlı bir uluslararası sivil toplum örgütünün Türkiye temsilcileri olduklarını dile getirerek, "Özellikle ülkemizde bu konuda gençlerin çok fazla imkanı olmuyor. Uzay çalışmalarından çok fazla haberdar olamıyorlar. Bizler bu göreve Nisan ayında geldik. Bu örgütün etkinlikleri dünya çapında farklı ülkelerde çok fazla yapılıyor. Orta Doğu bölgesinde henüz yapılmamıştı. Göreve gelir gelmez böyle bir işe girdik. Bu konuda öğrencilerin yurt dışından gelen sektörün önde gelen isimleriyle bir araya gelme fırsatı sunmak istiyoruz. Türkiye'de uzay ajansı henüz bu sene kuruldu. Henüz aktif bir çalışmaları yok. Birçok şirket burada çalışıyor. Orta Doğu ülkelerinden ve Avrupa'nın birkaç ülkesinden katılımcılarımız var" şeklinde konuştu.



Bir diğer temsilci Beste İlke Şahin de, yaptıkları bölgesel etkinlikle beraber Orta Doğu'nun farklı bölgelerine de gitmek istediklerini vurgulayarak, "Türkiye'de devam ettirmek istiyoruz. Bizden sonra gelen gönüllü ekip bu görevi üstlenecek. İlerleyen zamanlarda bir işbirliğiyle bu konunun farklı ülkelerde de gündeme getirmeyi isteriz" açıklamalarında bulundu. - İSTANBUL

Kaynak: İHA