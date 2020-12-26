Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)
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Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)

26.12.2020 04:45 | Son Güncelleme: 26.12.2020 04:49

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, başkent Bangui'deki UCATEX Stadyumunda son seçim toplantısını düzenledi.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde (OAC) 27 Aralık'taki Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesinde, aday olan mevcut Cumhurbaşkanı Faustin Archange Touadera, başkent Bangui'deki UCATEX Stadyumunda son seçim toplantısını düzenledi. Faustin Touadera destekçileri, toplantı alanına akın etti.

Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)
Orta Afrika Cumhuriyeti'nde Cumhurbaşkanlığı seçimine doğru (2)

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nacer Talel

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