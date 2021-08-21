Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı
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Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı

Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiğe nefes aldıracak önemli yatırımlardan birini daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi kent içi trafiğe nefes aldıracak önemli yatırımlardan birini daha hayata geçirmek için çalışmalara başladı. Örnekköy-Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik tramvay hattının proje ihalesi yapıldı. İhaleye 13 firma katıldı.

İzmir Büyükşehir Belediyesi, Başkan Tunç Soyer'in sürdürülebilir ulaşım hedefleri doğrultusunda raylı sistem yatırımlarına bir yenisini daha ekliyor. 1 milyar 250 milyon liralık yatırımla Çiğli tramvay hattını 2022 yılının sonunda hizmete almayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, yapımı planlanan Örnekköy tramvay hattının mühendislik ve mimarlık projelerinin hazırlanması ve ÇED raporunun alınması için de ihaleye çıktı.

5 kilometrelik Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattı için proje ihalesinin ilk aşaması yapıldı. İhaleye 13 firma katılarak ön yeterlilik dosyalarını sundu. Proje ihalesinin ikinci aşamasında ön yeterlilik sağlayan firmalar listeye alınarak projeyi hangi yöntemleri kullanarak yapacaklarını sunacak. Üçüncü aşama ihalede ise mali teklifler açılacak. İhale sürecinin tamamlanmasının ardından başlayacak proje çalışmaları 12 ayda tamamlanacak.

5 kilometrelik hat

Örnekköy-Yeni Girne arasında hizmet verecek 5 kilometrelik hat, Bostanlı İskelesi tramvay durağından başlayarak İzmir Büyükşehir Belediyesi Örnekköy Kentsel Dönüşüm Bölgesi'nin devamında son bulacak. Örnekköy tramvay hattı mevcut Karşıyaka ve Çiğli tramvay hattına entegre olacak. Yoğun nüfusun olduğu Bayraklı Soğukkuyu Mahallesi, Karşıyaka Örnekköy, İmbatlı, Postacılar mahallelerine ulaşımı kolaylaştıracak hat, İZBAN hattı, Karşıyaka Tramvayı, Karşıyaka ve Bostanlı iskeleleri arasındaki ulaşım entegrasyonuna katkı sağlayacak, deniz ulaşımını da güçlendirecek.

Tramvay hattı 37,6 kilometreye çıkacak

2017 yılında 8,8 kilometrelik Karşıyaka, 2018'de de 12,8 kilometrelik Konak hattının devreye girmesiyle tramvay, İzmir'de toplu ulaşımın en önemli unsurlarından biri oldu. 11 kilometrelik Çiğli Tramvayı ve 5 kilometrelik Örnekköy Tramvayı'nın da hizmete girmesi ile İzmir'deki tramvay hatlarının uzunluğu 37,6 kilometreye ulaşacak. - İZMİR

Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı
Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı
Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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Örnekköy-Yeni Girne tramvay hattının ihalesine 13 firma katıldı - Haberler
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