Ormanya, karavan ve çadır kampı yapanların uğrak yeri oldu

KOCAELİ'nin Kartepe ilçesindeki Doğal Yaşam Parkı Ormanya, karavan ve çadır kampı yapanların gözde yerlerinden oldu.

Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından oluşturulan Ormanya Doğal Yaşam Parkı'ndaki karavan ve çadır kamp alanında 24 saat güvenliğin yanı sıra su, elektrik, lavabolar ve karavanlara özel şarj istasyonu gibi temel hizmetler de sağlanıyor. Tatillerine Türkiye turu ile devam eden uluslararası kampçıların duraklarından biri de Ormanya Doğal Yaşam Parkı oluyor.

Çocukları ile birlikte karavanlarıyla Türkiye turuna çıkan Alman çift, Ormanya içerisinde bulunan Hobbit evlerinde uzun süre vakit geçirip bol bol hatıra fotoğrafı çekti. Tercüman aracılığıyla yaptığı konuşmada Hobbit evlerine hayran kaldıklarını söyleyen Anna Addiye "Hobbit evlerini görmek için Yeni Zellanda'ya gitmeye gerek kalmadı, Hiç böyle bir şey beklemiyorduk, Özellikle çocuklarımız için inanılmaz bir deneyim oldu" diyerek bir süre Ormanya'da vakit geçirdikten sonra gezilerine devam etti.

Burada karavan ve çadırlarıyla kamp yapanlar aynı zamanda yaban hayatını da yaşıyor. Kampçılar alanda Kızıl geyik, Ala geyik, Ceylan, Karaca gibi türler karşısında zaman zaman şaşkınlıklarını gizleyemiyor.



Kaynak: DHA

- Kocaeli