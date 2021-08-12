Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj
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Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj

İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin - Haberler | Yerel

- Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının ardından Pamukkale Belediyesi önemli bir adım attı.

- Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj

DENİZLİ - Ülkemizde meydana gelen orman yangınlarının ardından Pamukkale Belediyesi önemli bir adım attı. İlçe sınırları içinde bulunan ormanlarda yangına sebep olma ihtimali bulunan cam şişeler ve diğer atıkları toplayan ekipler atıkların olduğu poşetlerle "Ormanı Koru" mesajı verdiler.

Pamukkale Belediyesi, son zamanlarda yürekleri dağlayan orman yangınlarını önlemek için önemli bir çalışmaya imza attı. Hava sıcaklığının yüksek, nem oranının da düşün olduğu zamanlarda orman alanlarında bulunan özellikle cam olmak üzere diğer atıklar yangına sebebiyet verebiliyor. Bu riski ortadan kaldırmak isteyen Pamukkale Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri ormanlık alanlarda cam şişeleri ve diğer risk oluşturan atıkları toplamaya başladı. Onlarca çalışan ellerinde poşetlerle uygulamanın ilk adımı olan Karahayıt Kent Ormanı'nda cam şişeler ile birlikte yangın riski oluşturacak atıkları topladı. Ekipler, ilçedeki ormanlık alanları karış tarayarak yaptıkları mıntıka temizliğinin ardından toplumsal farkındalık oluşturmak ve çevreye karşı duyarlılığı artırmak için çöp poşetlerine koydukları atıklarla "Ormanı Koru" yazarak topluma mesaj verdi.

^"Doğayı korumalıyız"

Pamukkale Belediye Başkanı Avni Örki, ormanlarda çıkan yangınların yürekleri dağladığını ifade ederek, "Ülkemizin birçok ilinde yangınlar meydana geldi. Günlerce sönmeyen yangınlarla mücadele edildi. Yangın sebeplerinin arasında insan unsuru en büyük etken olarak görülüyor. Bilinçsizce ormanlık alanlara atılan özellikle cam atıklar yangına sebep olabiliyor. Biz de bu konuda Temizlik İşleri Müdürlüğü ekiplerimiz aracılığıyla çalışma başlattık. İlçemizdeki ormanlık alanlarda cam şişe ve yangın riski oluşturan unsurları tek tek topladık. Maalesef yüzlerce kilogram cam ve benzeri atık topladık. Vatandaşlarımızdan ricamız doğayı korumaları. Özellikle mesirelik alanlarda çöpleri gelişigüzel atmasınlar. Hepimiz bilmeliyiz ki sadece kendimize değil, doğaya karşı da sorumluyuz. Yeşil bir geleceğe yürümek için çevremizi, doğamızı ve ağaçlarımızı korumalıyız. Bu vesile ile vatandaşlarımızı duyarlı davranmaya ve ormanlarımızı korumaya davet ediyorum" dedi.

Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj
Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj
Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj
Ormanlık alanları temizleyen görevlilerden anlamlı mesaj

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Fadıl Pişkin

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