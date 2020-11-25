Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
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Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

25.11.2020 07:13 | Son Güncelleme: 25.11.2020 08:40

Bursa'da çiftlik evinde sevgililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, Zehra Y., İsmail İlgi'yi vurarak öldürdü. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Zehra Y. daha sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.

Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahalesi'nde bulunan bir çiftlik evinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, sevgili oldukları iddia edilen İsmail İlgi ve Zehra Y., ormanlık alandaki çiftlik evinde buluştu.

EVDEN SİLAH VE ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ

Şehrin 30 kilometre uzaklığındaki çiftlik evinde zaman geçiren çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çift arasında arbede yaşandı. Çiftlik evinden silah ve çığlık sesleri duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.

SUÇUNU İTİRAF ETTİ

İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede İsmail İlgi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Zehra Y.'nin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı Zehra Y., olay yerinde verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek İsmail İlgi'yi kendisinin vurduğunu söyledi.

İFADESİNDEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı Zehra Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başattı.

Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN

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Haber Yorumları (6)
EÜZÜBİLLAHİMİNEŞŞEYTANİRRACİM BİSMİLLAHİRRAHMANE: Haya sıyrılmış inmiş, öyle yüzsüzlük ki heryerde. Ne çirkin yüzleri örtermiş, meğer o incecik perde. Vefa yok, ahde hürmet hiç, EMANET lafe-i bi medlul. Yalan raiç, hiyanet mültezem, heryerde hak meçhul. Ne tüyler ürperir ya rab, ne korkunç inkılab olmuş. Ne din kalmış ne iman, din harab, iman türab olmuş. Beraber ağlamazsın, sonra, kör dersin, sağır dersin. Bu hissizlikten insanlık hem iğrensin, hem ürpersin!Ne ibret, yok mu, bir bilsen kızarmak bilmeyen çehren?Bırak tahsili, evladım, sen ilkin bir
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BİLİMCİ: Erkeğe şiddetin her türlüsüne dur de
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SEVGİLİLERE ÜZÜLMÜYORUM: su testisi su yolunda kırılıyor. hele de 15/20 yaşlardakiler neyse de koca koca heriflerin kadınların utanmadan sevgiliymiş bilmem neymiş hayatı yaşaması utanmazlık. o nedenle bunların pislik yaşantısı böyle son bulur tabi de. hiç mi ana babaları yok, insanların yüzüne nasıl bakıyolar anlamıyorum
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