Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı

Bursa'da çiftlik evinde sevgililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, Zehra Y., İsmail İlgi'yi vurarak öldürdü. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Zehra Y. daha sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.