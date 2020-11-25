Çiftlik evinde sevgililer arasında çıkan tartışma kanlı bitti: 1 ölü, 1 yaralı
Bursa'da çiftlik evinde sevgililer arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. İkili arasındaki tartışma kısa sürede büyürken, Zehra Y., İsmail İlgi'yi vurarak öldürdü. İlk ifadesinde suçunu itiraf eden Zehra Y. daha sonra tedavisi yapılmak üzere hastaneye kaldırıldı.
Bursa'nın Nilüfer ilçesi Tahtalı Mahalesi'nde bulunan bir çiftlik evinde saat 22.00 sıralarında meydana gelen olayda, alınan ilk bilgilere göre, sevgili oldukları iddia edilen İsmail İlgi ve Zehra Y., ormanlık alandaki çiftlik evinde buluştu.
EVDEN SİLAH VE ÇIĞLIK SESLERİ GELDİ
Şehrin 30 kilometre uzaklığındaki çiftlik evinde zaman geçiren çift tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesiyle çift arasında arbede yaşandı. Çiftlik evinden silah ve çığlık sesleri duyulurken, çevredeki vatandaşlar durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi.
SUÇUNU İTİRAF ETTİ
İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geniş güvenlik önlemi aldı. Sağlık ekiplerinin yaptığı ilk incelemede İsmail İlgi'nin hayatını kaybettiği belirlenirken, Zehra Y.'nin de yaralandığı tespit edildi. Yaralı Zehra Y., olay yerinde verdiği ilk ifadede suçunu itiraf ederek İsmail İlgi'yi kendisinin vurduğunu söyledi.
İFADESİNDEN SONRA HASTANEYE KALDIRILDI
Yaralı Zehra Y., olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Uludağ Üniversite Hastanesine kaldırıldı. Polis ekipleri olay ile ilgili soruşturma başattı.
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / GÖKAY BAŞDAN