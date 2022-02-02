Ormanlık alanda tecavüz ettikleri 4 çocuk annesi kadını çırılçıplak bırakıp kaçtılar

Kolombiya'nın Buga şehrinde yaşayan 26 yaşındaki 4 çocuk annesi Kelly Johana Tamayo Bórquez ormanlık alanda çıplak şekilde bulundu. Olay yerine çağrılan ekipler, kadının tecavüze uğradığını ve kafasının taşla ezildiğini belirledi.

"SÜREKLİ TEHDİT ALIYORDU"

Genç kadının yüzünün tanınmaz hale geldiği öğrenilirken, olay hakkında açıklamalarda bulunan kadının halası Alexandra Bohorquez, yeğeninin eski sevgilisinden sürekli tehdit aldığını söyledi. Hala, cinayeti eski sevgilinin işleme ihtimali olduğunu belirterek yakalanmasını talep etti.

ÖZEL EKİP KURULDU

Ülke genelinde yankı uyandıran cinayet nedeniyle Buga Polis Amirliği de seferber oldu. Polis amiri Nelson Dabey Parrado, cinayetin faillerinin yakalanması ve olayın aydınlığa kavuşturulması adına özel ekip kurulduğunu açıkladı. Şüpheliyi arama çalışmaları devam ediyor.