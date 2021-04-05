Tarlada bulunan 4 gencin ölümündeki sır perdesi aralandı: İntiharlarına 'fakir kokaini' sebep olmuş

Manisa'da bir tarlada ölü bulunan 4 gencin gizemli ölümleri büyük yankı uyandırmıştı. Olayla ilgili devam eden soruşturma kapsamında gençlerden alınan kan örnekleri incelendi. Gençlerin 'fakir kokaini' denilen 'kristal met' isimli maddeyi kullandığı ortaya çıktı. Uzmanlar bu maddenin insanları intihara sürüklediğini ve şizofreniye sebep olduğunu söylüyor.

Ahmetli ilçesinde, geçen 31 Ocak'ta bir bağ evinde buluşan Muharrem Zengin (22), kuaför Neşet Dalgın (24), elektronik eşya tamircisi Serkan Zangal (23) ve kuzeni Ümit Zangal, uyuşturucu alarak eğlendi. Ümit Zangal aşırı dozda uyuşturucudan hayatını kaybedince, diğer 3 genç de uyuşturucu etkisindeyken toplu intihar kararı aldı. İntihar öncesi veda videosu çekerek ailelerine gönderin gençler, Ümit Zangal'ın cansız bedenini otomobile koyup 500 metre ilerideki Akçeşme Mevkii'ne giderek, av tüfeğiyle intihar etti.

HALK ARASINDA 'DELİRTEN UYUŞTURUCU' OLARAK BİLİNİYOR

Sabah'ın haberine göre, gençlerden alınan kan örnekleri, İzmir Adli Tıp Kurumu'nda incelendi. 4 gencin kanında kısa sürede bağımlılık yapan ve halk arasında 'delirten uyuşturucu' ya da 'fakir kokaini' olarak bilenen 'Kristal met' denilen uyuşturucu madde bulundu.

İNTİHARA NEDEN OLUYOR

En tehlikeli uyuşturucu maddelerden biri olan 'Kristal met' diğer adıyla 'metamfetamin' kullanan kişilerde pozitif düşüncelerin yerini negatif düşüncelere bıraktığı ve bu durumun da intiharlara yol açtığı öğrenildi. Gençlerle ilgili adli tıpta hazırlanan rapor, Turgutlu Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi.

ŞİZOFRENİ SEMPTOMLARI ORTAYA ÇIKIYOR

Uzmanlar, bu maddeyi kullananlarda şizofreni semptomlarının ortaya çıktığını, kullanılmadığı zamanlarda ve yokluğunda ise arkadaşları ve ailelerini düşman olarak görmelerine neden olduğunu belirtti.