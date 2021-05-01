Ormanlık alan çöplüğe döndü
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Ormanlık alan çöplüğe döndü

Ormanlık alan çöplüğe döndü
Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ - Haberler | Güncel

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık alan, atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

İZMİR'in Buca ilçesindeki ormanlık alan, atılan atıklar nedeniyle çöplüğe döndü.

Kaynaklar'ın Zafer Mahallesi'ndeki ormanlık alana kimliği belirsiz kişilerce çöp atıldı. Oksijen deposu olarak bilinen ve vatandaşların piknik yapmak için kullandığı çam ağaçlarıyla örtülü alanda eski koltuktan lastiğe, suntadan tahta kasaya kadar çok sayıda atık dikkat çekti. Mahallede oturan Mevlüt Karabıçak, bu durumdan oldukça rahatsız olduklarını belirterek, denetimlerin artması için belediye ekiplerini göreve çağırdı. Doğaya sahip çıkılması için vatandaşları da duyarlı olmaya davet eden Karabıçak, "Atıklar ve çöplerden son derece rahatsızız. Temizlik imandan gelir. Yollarda, etrafta kaldırımlarda çöp görmek bizi çok rahatsız ediyor. Bunun önüne geçilmesi için belediyeden özellikle rica ediyoruz. Bunları takibe alsınlar, kim böyle rastgele yere çöplerini atıyorsa belirlensinler. Her taraf cennet gibi ama çevre pislik içinde. Bunu mutlaka gidermemiz lazım. Bu ülke hepimizin. Ne kadar doğaya toprağa iyi bakarsak o kadar iyi sonuç alabiliriz" dedi.

Bölgede yaşayanlar olarak çok dikkatli olduklarını söyleyen Karabıçak, "Burada çöp varilleri var. Her hafta variller boşaltılıyor ama çevre temizliği yok. Budamadan dolayı çalı çırpı çıkıyor. Eskiden onları yakardık, ortadan kalkardı. Ama şimdi orman müdürlüğü en ufak bir durumda koşup geliyor. Çünkü orman yangınlarından da canımız yanıyor. Ona da cesaret edemiyoruz. İster istemez burada doğal çöpler oluyor. Ama eski koltuk ya da inşaat atıkları birileri tarafından getirilip dökülüyor. Ben anlamıyorum" diye konuştu.

Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü
Ormanlık alan çöplüğe döndü

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Nevra UÇKAÇ

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