Ormanlar ve Milli Park "Fotokapanlarla" Korunacak

Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlara ve Marmaris Milli Parkı'na, yaban hayatını izlemek ve suçlarla mücadele için fotokapanlar kurulacak.

Marmaris Kaymakamı Celalettin Yüksel, Orman İşletme Müdürlüğünde düzenlenen 2018 Yılı Orman Yangınlarıyla Mücadele Komisyon Toplantısı'nda, Marmaris'in çevresinine yangın yolları açıldığını, mevcut yolların da genişletildiğini söyledi.

Fotokapanların orman hayatı ve yangınla mücadeledeki önemine değinen Yüksel, "Yangında yapılacak çalışmaların planlamasını yaptık. Tüm kurum ve kuruluşlar koordinasyonu temin etmek için iş birliği içinde olacak. Herkes, her kurum ne yapacağını önceden bilmek durumundadır. Bu durum sürat ve etkin olmayı sağlar. Bu da bizi yangınla mücadelede avantajlı yapar." dedi.

Marmaris Orman İşletme Müdürü Şükrü Akın Ünler ise son 10 yıla bakıldığında bölgede en çok ormanlık alanın 2017'de yandığını, 105 hektarlık alanın kül olduğunu dile getirdi.

Marmaris'te bulunan 5 fotokapanın yanına 2018'de 30 fotokapan daha yerleştirileceğini belirten Ünler, "Bu fotokapanlar çok önemli. Çok büyük faydaları var. Milli parklar bölgemizde de olacak. Hem suçların hem de yaban hayatının izlenmesi için çok önemli. Orman yangınları ve kaçak avcılık için önemli. Fotopakanlar çektiği her şeyi otomatik ve anlık olarak mail atacak merkezimize. Bu da bize hem hız hem de suçluları yakalamak için avantaj getirecek." diye konuştu.

Marmaris'in çevresinin ormanlık alanlarla kaplı olduğuna dikkati çeken Şükrü Akın Ünler, yangınlara karşı yoğun faaliyetlerinin olduğunu, Marmaris'i orman yangın yoluyla kuşattıklarını ifade etti.