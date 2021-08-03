Ormandaki cam şişeleri topladılar
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Ormandaki cam şişeleri topladılar

İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan - Haberler | Yerel

Ormandaki cam şişeleri topladılar Balıkesir Valiliği'nin getirdiği ormanlara giriş yasağının ardından Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından Kapıdağ yarımadasında ormanlık alanlara atılan cam şişeleri toplandı.

Ormandaki cam şişeleri topladılar

BALIKESİR - Balıkesir Valiliği'nin getirdiği ormanlara giriş yasağının ardından Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği tarafından Kapıdağ yarımadasında ormanlık alanlara atılan cam şişeleri toplandı.

Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği görevlilerince, Kapıdağ Kirazlı Manastır ve Şelale çevresinde yürütülen kontroller sırasında yangın çıkartabilecek cam şişe ve çöpler toplanarak çevre temizliği yapıldı. Ormanlara çıkış yasağını dinlemeyen birçok vatandaşın hala piknik yapmak için Kapıdağ'da dolaştıklarını söyleyen Bandırma 911 Arama Kurtarma Derneği Başkanı Mustafa Gürsoy, yaz sonuna kadar özellikle ormanlara çıkan yollarda yangına sebebiyet verebilecek durumların önüne geçilmesi için başlatılan çalışmalara devam edecekleri bildirdi.

Ormandaki cam şişeleri topladılar
Ormandaki cam şişeleri topladılar
Ormandaki cam şişeleri topladılar
Ormandaki cam şişeleri topladılar

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Yaşar Mehmet Akif Ertan

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