Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu
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Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu

SAKARYA'nın Karasu ilçesinde, ormanda ağaç kesiminde çalışan A.C.E. tartıştığı iş arkadaşı Serdar M.'yi tabancayla vurdu.

16.01.2020 18:41 | Son Güncelleme: 16.01.2020 18:41
Ormanda tartıştığı arkadaşını vurdu

SAKARYA'nın ilçesinde, ormanda ağaç kesiminde çalışan A.C.E. tartıştığı iş arkadaşı Serdar M.'yi tabancayla vurdu. Yaralanan Serdar M. tedavi altına alındı.

Olay öğle saatlerinde, Karasu Mahallesi'nde bulunan ormanlık alanda meydana geldi. Ormanda ağaç kesiminde çalışan Serdar M. ile A.C.E. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. A.C.E. üzerinde bulunan tabancayı çıkartarak, Serdar M.'nin üzerine 4 el ateş etti. Serdar M. yaralanırken, A.C.E. olay yerinden kaçtı. verilmesi üzerine gelen 112 Acil ekibi yaralanan Serdar M.'ye ilk müdahalede bulunarak hastaneye kaldırdı. Yaralanan Serdar M. tedaviye alındı. Jandarma, A.C.E.'yi yakalamak için çalışma başlattı. 


Kaynak: DHA
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