Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
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Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi

İstanbul'da ormanlık alanda piknik yapan 2 kişi polis ekipleri tarafından drone ile tespit edildi. Sokağa çıkma yasağını hiçe sayan 2 piknikçiye, ekipler tarafından ceza uygulandı.

Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi
18.05.2020 12:28 | Son Güncelleme: 18.05.2020 12:48

İstanbul polisi, drone ile Aydos Ormanı'nda sokağa çıkma yasağına rağmen piknik yapan vatandaşların olduğunu tespit etti. 4 günlük sokağa çıkma kısıtlamasını ihlal ederek ormanda piknik yapan 2 kişiye ceza uygulandı.

YASAĞA RAĞMEN ORMANA GİTTİLER

Emniyet kaynaklarına dayanan bilgiye göre, İstanbul polisi yeni tip koronavirüs salgınını önleme çalışmaları kapsamında denetimlerini havadan, karadan ve denizden aralıksız sürdürüyor. Dört günlük sokağa kısıtlamasının ikinci gününde 'drone' olarak bilinen insansız hava aracı ile denetim yapan Sultanbeyli İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, dün akşam saat 17.00 sıralarında Aydos Ormanı'nda bulunan mesire alanında bir grup tespit etti. Drone görüntülerine yansıyan kişiler, hemen motosikletli polis timlerine iletildi.

2 PİKNİKÇİYE CEZA KESİLDİ

Verilen noktaya hareket eden motosikletli kara devriyeleri, söz konusu ormanda 2 kişinin piknik yaptığını tespit etti. Sokağa çıkma kısıtlamasını delerek ormanlık alanda piknik yapan 2 kişiye, Umumi Hıfzıssıhha Kanunu gereğince cezai işlem uygulandı.

Yasağı hiçe sayan 2 piknikçi, drone ile tespit edildi

Kaynak: İHA

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