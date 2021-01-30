Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
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Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu

30.01.2021 10:24 | Son Güncelleme: 30.01.2021 10:28
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda vücudunun tamamı uyuz olmuş halde bulunan köpek, 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu.

KOCAELİ'nin Derince ilçesinde ormanlık alanda vücudunun tamamı uyuz olmuş halde bulunan köpek, 45 günlük tedavisinin ardından sağlığına kavuştu. 'Joker' adı verilen köpek için yuva aranıyor.

Derince ilçesi Çenedere'de kasım ayında ormanlık alanda spor yapan bir kişi, vücudunun tamamı uyuz olan köpekle karşılaştı. Bu kişi, tedavi ettirmek amacıyla yakalamak istediği köpek kaçınca Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği'nden yardım istedi. Hayvan yakalama aparatı ile yakalanan köpek, veterinere götürüldü. Burada yaklaşık 45 gün süren tedavisinin ardından sağlığına kavuşan köpeğe veterineri tarafından 'Joker' adı verildi.

Joker'i ilk bulduklarında ölmek üzere olduğunu belirten Kocaeli Doğa ve Hayvan Dostları Derneği Başkanı Gonca Çelik Ketenağ, "Joker kasım ayında Derince Çenedere'de ormanlık alanda koşuya çıkan bir gönüllümüz tarafından bulundu. Vücudunda hiç tüy kalmamış ve kulaklarının da bir bölümü kesilmiş haldeydi. Uyuz hastalığına yakalanmış. Joker o kadar çok korkmuştu ki, yakalamamız bile 2 gün sürdü. Zorlu uğraşlar sonucunda yakalandı ve veterinere götürdük. Yaklaşık 45 gün tedavisi sürdü. Yoğun bir uyuz hastalığına yakalanmıştı, bu durumda olan pek çok can var ve maalesef uzun soluklu tedavilere ihtiyaçları var" dedi. 'ŞİMDİ SİMSİYAH TÜYLERİ VAR'Joker için kalıcı bir yuva aradıklarını belirten Ketenağ, sözlerine şöyle devam etti:

"Joker'i ilk bulduğumuzda bir ağaç kabuğu gibiydi, şimdi simsiyah tüyleri var ama hala çok korkak. Kesinlikle insanlara güvenmiyor. Şu an sabırla bize güvenmesini bekliyoruz. Joker fiziksel olarak eski sağlığına kavuşmuş olabilir ama psikolojik olarak kavuşamadı. Hala insanlara güvenmiyor. Joker'in klinikteki tedavisi bitti. Şu an geçici olarak bakım yaptığımız bir yerimiz var oraya aldım ama orada da kapasitemiz çok az, en fazla 5-6 hayvana bakabiliyoruz. Joker için şu an bir yuva arıyoruz. Joker'in güvenini kazanacak, ona ömür boyu bakacak, asla terk etmeyecek bir yuva arıyoruz." 


- Kocaeli
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu
Ormanda ölmek üzereyken bulunan köpek 45 gün sonra sağlına kavuştu

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ergün AYAZ

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