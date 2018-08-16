Ormanda Bayılan Kişi 6 Saatlik Çalışmayla Kurtarıldı
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arı sokması sonucu bayıldıktan sonra ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Manisa'nın Yunusemre ilçesinde arı sokması sonucu bayıldıktan sonra ormanlık alanda mahsur kalan kişi kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Mustafa Cumhur Özgirgin (46) ve Murat Şen (45), Gürle Mahallesi'ndeki ormanlık alanda gezintiye çıktı.
Geri dönüş yolunda Özgirgin arı sokması sonucu bayıldı.
Arkadaşına ilk müdahaleyi yaptıktan sonra bulundukları yerden çıkan Şen, durumu sağlık ekiplerine bildirdi.
Sağlık ekipleri ulaşımı zor bölgeye giremeyince Afet ve Acil Durum İl Müdürlüğü (AFAD) ve jandarma ekiplerine konuyu iletti.
Özgirgin, ekiplerin 6 saatlik çalışması sonucu kurtarıldı.
Ambulansla Manisa Celal Bayar Üniversitesi Hafsa Sultan Hastanesine kaldırılan Mustafa Cumhur Özgirgin'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.